Dinamo Zagreb doveo Rusa, BBB se bratimili sa Ukrajincima: "Bog i konjica, neka živi majka Hrvatska"

Dinamo Zagreb doveo je ruskog fudbalera Kirila Kravcova, a navijači se pobratili sa navijačima Dinamo Kijeva

Izvor: Artur Lebedev / Sputnik / Profimedia

Dan nakon što je Dinamo Zagreb zvanično doveo fudbalera Zenita iz Sankt Peterburga, Rusa Kirila Kravcova (24), navijačima hrvatskog šampiona stigla je poruka od navijača Dinamo Kijeva. Pristalice dva kluba izgradile su bratske odnose prethodnih godina, a sada su "Ultrasi" Dinamo Kijeva čestitali 40. rođendan grupi BBB i izrazili ljubav i Dinamu i Hrvatskoj.

"Pozdrav Bed blu bojsima iz raznih kutaka Ukrajine koja se bori! Želimo vam pobjede na svim bojišnicama; neka vaš klub osvoji nove trofeje, a vaš pokret ostane nepokolebljiv pred neprijateljem! Bed blu bojs, Bed blu boys, Bog i konjica, neka živi Dinamo i majka Hrvatska!", napisali su navijači Dinamo Kijeva na Instagramu uz video-snimak koji su posvetili Zagrepčanima.

Za to vrijeme, Rus oblači dres Dinama

Izvor: Artur Lebedev / Sputnik / Profimedia

Dinamo Zagreb ovog utorka počinje plej-of za plasman u Ligu šampiona protiv norveškog Vikinga, a ekipi se od ponedeljka pridružio ruski fudbaler Kiril Kravcov, koji je stigao iz Zenita. Navijači fudbala u Srbiji mogli su da ga vide u bratskim prijateljskim duelima Crvene zvezde i Zenita iz Sankt Peterburga.

Kravcov igra na poziciji defanzivnog veznog i đak je Zenita.

"Sjajnom 24-godišnjaku rođenom u Sankt Peterburgu osvajanje trofeja nije strano - sa Zenitom ima dva naslova prvaka i dva superkupa - a u Dinamu će pojačati konkurenciju u veznom redu. Dragi Kiril, dobro došao", objavio je Dinamo Zagreb u poruci dobrodošlice Rusu.

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(MONDO)