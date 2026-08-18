Norvežanin šokiran izgledom "Maksimira": "Sve se raspada, ovo je trošna rupa"

Norveški novinar, u najmanju ruku, nije bio zadovoljan onim što je video u Zagrebu. Maksimir je ostavio jako loš utisak na gosta u Hrvatskoj

Izvor: MN PRESS

Maksimir živi posljednje dane, rušenje je najavljeno i bez sumnje mnogi jedva čekaju njegovo novo ruho, a kako stvari stoje, istog mišljenja je i norveški novinar. Trošni stadion privukao je njegovu pažnju, pa nije štedio riječi da opiše staru građevinu i sve to pred utakmicu Dinamo - Viking.

Susret je najavljen za utorak, a norveški novinar je riješio da uoči meča gledaocima na "TV2 Sport" pokaže na kom stadionu će norveški prvak igrati. Kamerama je zabilježio kadrove i detalje prenio zainteresovanim gledaocima. "Dinamov stadion je prilično trošan, ali ima neki svoj šarm. Hajde da uđemo unutra. Stadion je star 115 godina. Zapravo, čini mi se da su neke stvari ovdje stare čak i više od toga. Bukvalno možete vidjeti ciglu koja samo što nije ispala. Sve se polako raspada."

Pogledajte kako izgleda Maksimir:

Nastavio je turu kroz Maksimir i gledaocima pokazivao teren: "Visoko je do mjesta na kojem će biti smješteni navijači Vikinga, a ono što je možda još važnije, prilično je daleko od terena. Hajde da izbrojim. Jedan, dva, tri... Možda malo pretjerujem, ali navijači su zapravo oko 45 metara udaljeni od fudbalskog terena. Pogledajte i ovu površinu, koja je izgorjela od baklji koje su navijači bacali."

Naravno, tunel kroz koji prolaze igrači izazvao je posebno interesovanje. Mjesto koje je ukrašeno fotografijama važnim za istoriju Dinama i grafitima bilo je zanimljivo novinaru.

"A ovdje je tunel za igrače. Prilično je uzak i intiman. Viking dolazi sa ove strane, domaća ekipa je na jednoj, a gosti na drugoj. Zatim se ide pravo prema terenu. Dakle, sve je spremno za bitku."

Bonus video:

Pogledajte 01:05:33 Priča za medalju: Milenko Tepić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)