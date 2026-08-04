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Petarda na Maksimiru: Dinamo Zagreb gazi ka desetoj Ligi šampiona

Petarda na Maksimiru: Dinamo Zagreb gazi ka desetoj Ligi šampiona

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Dominantan nastup šampiona Hrvatske.

Petarda na Maksimiru: Dinamo Zagreb gazi ka desetoj Ligi šampiona Izvor: X/Zalgiris Kaunas

Fudbaleri Dinamo Zagreba bili su najubjedljiviji tim kvalifikacione večeri za Ligu šampiona - pobijedili su čak 5:0 (2:0) prvaka Litvanije, Kauno Žalgiris. Revanš na terenu 22-godišnjeg kluba i debitanta u kvalifikacijama za LŠ biće formalnost, jer će prvak Hrvatske igrati u plej-ofu protiv prvaka Norveške, Vikinga. Naravno, osim u slučaju istorijske senzacije, kakva će se teško dogoditi poslije dominacije "modrih" viđene u utorak uveče na Maksimiru.

Strijelci za prvaka Hrvatske bili su Miha Zajc, Skot Mekena, Mateo Lisica, Luka Stojković i Lukas Kačavenda, jedan od heroja dramatičnog prolaska švajcarskog Tuna u 2. kolu kvalifikacija za LŠ.

Dinamo Zagreb igra ovog ljeta za jubilarno deseto učešće u grupnoj/ligaškoj fazi Ligi šampiona, u kojoj je debitovao u jesen 1998, pa se vratio u nju i u sezoni 1999/2000 i potom je čekao sve do 2011. i punog zamaha ere Zdravka Mamića. U posljednjih 16 godina, uključujući i jesen 2011, Dinamo Zagreb igrao je sedam puta u Ligi šampiona.

Rezultati kvalifikacija za Ligu šampiona:

  • Ararat - Celje 2:1
  • Mjalbi - Slovan Bratislava 1:2
  • Hapoel Berševa - Crvena zvezda 1:0
  • Levski - Kairat 1:0
  • Dinamo - Kauno Žalgiris 5:0
  • Olimpijakos - NEK Najmegen 0:0
  • Union - Bode Glimt 3:3
  • Spartak Prag - Lion 2:1

u srijedu

  • Orhus - Sabah 18.30
  • Fenerbahče - Šturm 20

(MONDO)

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Dinamo Zagreb Liga šampiona

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