Dejan Stanković: "Sve neka ide na mene"

Trener Crvene zvezde preuzeo odgovornost za igru i poraz od Hapoel Berševe.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Dejan Stanković oglasio se poslije poraza svog tima od Hapoel Berševe u Mađarskoj, na početku dvomeča 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Nije bio najbolji dan, ni najbolja utakmica. Očekivao sam agresivnost i organizovanost, sad ne znam kako je djelovalo igračima na terenu... Ali opet, odluke donosim ja, ko će da igra i taktiku i sve to treba neka ide na mene", rekao je on za TV Arena sport.

Zvezda je izgubila primljenim golom u završnici prvog dijela meča, poslije ogromnog kiksa golmana Mateusa Magalješa i štopera-debitanta Derika Lukasena.

"Smatram da su upoznali ekipu i da su vidjeli koliko se igra agresivno i na ivici žutog kartona. Stalno. Ako tome ne ispariramo, biće teško i u Beogradu. Ako ispariramo, možemo da budemo bolji".

"Djelovali smo konfuzno"

Hapoel je na isteku sata igre ostao sa igračem manje, a Zvezda nije stvorila konkretnu šansu kada je imala "11 na 10" na terenu. Štaviše, Izraelci su postigli u tom periodu gol, ali je bio poništen zbog ofsajda.

"Bolje smo izgledali u igri '10 na 10' nego '10 na 9'. Nekad uđu neorganizovanost, strah. Ima i do načina na koji su došli do vođstva, ali ne želim izgovore. Nije to bio najbolji dan, ni moj, ni mojih igrača. Možemo bolje i svodićemo račune poslije revanša. Sada fokus i da okrenemo".

Na poluvremenu je napravio tri izmjene, prije svega onih koje se odnose na organizaciju igre.

"Plan je bio da zatvorimo tranziciju koja je bila dobra, ali ne toliko strašno koliko smo mi djelovali konfuzno sa loptom, imali dosta više neiznuđenih grešaka od onoga kako sam navikao od momaka, ali dešava se slab dan, stvorili smo šanse, mogli smo da ih realizujemo, mogli smo u drugom dijelu da budemo ciničniji..."

"Kada moraš da preokreneš izgubiš organizaciju, ali ok, svodićemo račune poslije revanša"

Zvezda će u revanšu dočekati Hapoel sljedećeg utorka na "Marakani" i moraće da preokrene i pobijedi da bi ušla u plej-of za Ligu šampiona.

(MONDO)