Crvena zvezda u utorak od 19.30 časova gostuje Hapoelu iz Berševe. Iako se ovaj meč igra u Mađarskoj, daleko od pravog domaćeg terena tima iz Izraela, nada da će doći do pobjede svakako postoji

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda od 19.30 gostuje Hapoelu iz Berševe u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a susret će biti održan u Mađarskoj, umjesto u Izraelu. Iako je domaćin daleko od matičnog terena, nada se da će iznenaditi srpskog šampiona.

U klubu iz Izraela vlada veliko uzbuđenje pred ovaj duel. Iako je jasno da domaćina čeka težak rival, koji je u prvom evropskom meču bio više nego ubjedljiv, vjeruju u onu staru - da David ima šanse protiv Golijata. Crvena zvezda ulazi kao favorit, ali to ne umanjuje želju Hapoela da pokaže puni potencijal.

Vidi opis Hapoel prijeti Zvezdi pred veliki duel: "Velike razlike mogu da se smanje uz srce i dušu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

"Svima je jasno da je ovo najteži mogući zadatak, ali fudbal je fudbal. Ako izađemo sa velikom željom, borbenošću i taktičkom disciplinom, možemo da smanjimo razliku", poručili su iz tabora ekipe iz Berševe, a prenosi "One".

U kom sastavu će tim iz Berševe igrati protiv Zvezde, biće jasno neposredno pred meč, pošto je odlazak Kingsa Kangve ostavio veliku prazninu. Uloga favorita definitivno ne opterećuje Hapoel, pošto želi da u kvalifikacijama za Ligu šampiona pokaže sve svoje adute i veruje u iznenađenje.

"To je lepota fudbala, velike razlike mogu da se smanje uz srce i dušu. To će nam večeras biti neophodno. Ako budemo igrali bezvoljno kao u pojedinim delovima prethodnih utakmica, neće se dobro završiti", naveli su iz Berševe.

Na tribinama će Hapoel imati podršku oko 250 svojih navijača koji će doputovati u Mađarsku, dok se očekuje da oko 400 pristalica Crvene zvezde stigne iz Srbije kako bi bodrili svoj tim.

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