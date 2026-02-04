Reakcija trenera Dimitrisa Itudisa na seriju poraza Hapoela u kojoj se dotakao i atmosfere navijača Crvene zvezde u Beogradu.

Izvor: Sport5/Screenshot

Dimitris Itudis bio je na "sedmom nebu" sa Hapoelom iz Tel Aviva, međutim poslije prve krize ove sezone situacija je vrlo napeta. Hapoel je izgubio prvo mjesto na tabeli Evrolige, a poraz od Crvene zvezde bio je treći vezani u svim takmičenjima zbog kog je i Itudisovo mjesto na klupi sada "poljuljano".

מה זה הראיון ההזוי הזה חוץ מגניבת דעת?pic.twitter.com/5XEJRDnujx — Rom Geffen (@RomGeffen)February 3, 2026



Vidjeli smo da je nervozno reagovao na konferenciji za medije, dok je takođe slično postupio i u izjavi za jednu izraelsku televiziju, kada je upitan šta se dogodilo u prethodnom periodu za Hapoel - kada je kritikovao i navijače svog kluba.

Itudis : Ne radi se o mentalnom stanju, nemojte da pravite priču da je do toga.

: Ne radi se o mentalnom stanju, nemojte da pravite priču da je do toga. Novinar : Rekli ste prije dva dana da to nije košarka?

: Rekli ste prije dva dana da to nije košarka? Itudis : Vi ili ne razumijete šta pričam i moram da objašnjavam. Mislite da je košarka kada navijači dođu na gostovanje s transparentima da je to košarka? Sviđa vam se ovdje domaći teren? Vidite kako navijaju za svoje igrače? O tome sam pričao? To nije bila samo košarka tada.

: Vi ili ne razumijete šta pričam i moram da objašnjavam. Mislite da je košarka kada navijači dođu na gostovanje s transparentima da je to košarka? Sviđa vam se ovdje domaći teren? Vidite kako navijaju za svoje igrače? O tome sam pričao? To nije bila samo košarka tada. Novinar : Zašto se ne dešava to u Tel Avivu kao ovdje?

: Zašto se ne dešava to u Tel Avivu kao ovdje? Itudis: To nije pitanje za mene. Da li vjerujem da će se promijeniti stvari, apsolutno vjerujem.

Vidi opis "Pogledajte ovo u Beogradu, pa mi recite": Dimitris Itudis izgubio živce kao nikad do sada Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Poslije ove rasprave, Dimitris Itudis je najavio da će se njegov Hapoel probuditi, podižući ton da neke stvari moraju da se promijene što prije:

"Pokušavam da probudim ovaj tim. Borili smo se kao lavovi, ponosni smo što reprezentujemo navijače Hapoela. Vjerujem da će se stvari promijeniti. Problemi su nastali kad smo bili prvi i dominantni, moramo da se fokusiramo", dodao je Grk.

Podsjetimo, Hapoel Tel Aviv je u posljednju dionicu meča u "Beogradskoj areni" ušao sa prednošću, da bi potom dugo bio bez poena i kao rezultat toga doživio je treći uzastopni poraz za pad na tabeli Evrolige.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!