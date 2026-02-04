logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Pogledajte ovo u Beogradu, pa mi recite": Dimitris Itudis izgubio živce kao nikad do sada

"Pogledajte ovo u Beogradu, pa mi recite": Dimitris Itudis izgubio živce kao nikad do sada

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Reakcija trenera Dimitrisa Itudisa na seriju poraza Hapoela u kojoj se dotakao i atmosfere navijača Crvene zvezde u Beogradu.

Dimitris Itudis ljut poslije utakmice Crvena zvezda Hapoel Izvor: Sport5/Screenshot

Dimitris Itudis bio je na "sedmom nebu" sa Hapoelom iz Tel Aviva, međutim poslije prve krize ove sezone situacija je vrlo napeta. Hapoel je izgubio prvo mjesto na tabeli Evrolige, a poraz od Crvene zvezde bio je treći vezani u svim takmičenjima zbog kog je i Itudisovo mjesto na klupi sada "poljuljano".


Vidjeli smo da je nervozno reagovao na konferenciji za medije, dok je takođe slično postupio i u izjavi za jednu izraelsku televiziju, kada je upitan šta se dogodilo u prethodnom periodu za Hapoel - kada je kritikovao i navijače svog kluba.

  • Itudis: Ne radi se o mentalnom stanju, nemojte da pravite priču da je do toga.
  • Novinar: Rekli ste prije dva dana da to nije košarka?
  • Itudis: Vi ili ne razumijete šta pričam i moram da objašnjavam. Mislite da je košarka kada navijači dođu na gostovanje s transparentima da je to košarka? Sviđa vam se ovdje domaći teren? Vidite kako navijaju za svoje igrače? O tome sam pričao? To nije bila samo košarka tada.
  • Novinar: Zašto se ne dešava to u Tel Avivu kao ovdje?
  • Itudis: To nije pitanje za mene. Da li vjerujem da će se promijeniti stvari, apsolutno vjerujem.

Poslije ove rasprave, Dimitris Itudis je najavio da će se njegov Hapoel probuditi, podižući ton da neke stvari moraju da se promijene što prije:

"Pokušavam da probudim ovaj tim. Borili smo se kao lavovi, ponosni smo što reprezentujemo navijače Hapoela. Vjerujem da će se stvari promijeniti. Problemi su nastali kad smo bili prvi i dominantni, moramo da se fokusiramo", dodao je Grk.

Podsjetimo, Hapoel Tel Aviv je u posljednju dionicu meča u "Beogradskoj areni" ušao sa prednošću, da bi potom dugo bio bez poena i kao rezultat toga doživio je treći uzastopni poraz za pad na tabeli Evrolige.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Hapoel košarka Evroliga Dimitris Itudis treneri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC