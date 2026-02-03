"Nisam ljut, samo nisam klovn": Itudis povisio ton poslije poraza od Crvene zvezde

Dimitris Itudis bio je nervozan poslije poraza od Crvene zvezde, pa je došlo i do manje rasprave na konferenciji.

Crvena zvezda pobijedila je Hapoel u Beogradskoj Areni (87:75), poslije meča je na konferenciju za medije došao Dimitris Itudis i bio je nezadovoljan viđenim na parketu.

"Čestitam Zvezdi, bila je utakmica na kojoj ste mogli da vidite šta se desilo, borili smo se tri četvrtine u sjajnoj atmosferi, imali sedam poena prednosti, onda se sve promijenilo u posljednjem kvartalu. Pojačali su pritisak na našim bekovima, nedostajalo nam je više igrača da daju doprinos. Nismo mogli da poentiramo nikako, mučili smo se u napadu. Čestitam im", počeo je Itudis.

Prije postavljanja pitanja novinar je konstatovao "da djeluje da je previše ozbiljan i da je ljut".

"Ja nisam ljut, nije to ljutnja. Da se nasmijem? Nisam neki klovn. Hoćete da vam se nasmijem, evo", rekao je Itudis.

Onda je opet dobio pitanje da analizira dešavanja sa meča.

"Rekao sam to već na engleskom, ako ste iskusni, onda vidite da je nama falio neko da privede meč kraju. Borili smo se dobro nekih 34-35 minuta. Oni su imali problem u trećoj dionici da poentiraju, mi smo tu bili dominantni. Njihov presing i način na koji smo napadali i nismo mogli da ih uvedemo u bonus našim akcijama ranije, imali su tu konkretnu ideju da prave presing i da budu agresivni na lopti. Trebalo je da ih uvedemo u bonus ranije, nije se desilo. Imali smo izgubljene lopte, slabu selekciju šuta i to je zbog njihove odbrane."

Da li je atmosfera uticala na igrače?

"Pazite, atmosfera je fenomenalna, ovo treba košarci, dvorane koje su pune, da bodre svoj tim. Zvezda je to danas imala. Ne vjerujem da smo mi izgubili zbog toga. Utiče sigurno, ne znam u kom procentu, ali smo vodili i u toj atmosferi i imali prednost."

"Niko nema takav ugovor"

Nije mu se svidjelo pitanje o tome da li je pritisak sada veći poslije nekoliko poraza.

"Pritisak ide sa poslom. Ja stvaram veći pritisak na sebe. Promijenilo se poslije poraza, naravno da porazi utiču. Svaki tim ima te momente, važno je kako izađeš iz te krize. Niko nema potpisan ugovor sa samo pobjedama."

Prokomentarisao je i izostanak Elajdže Brajanta.

"Nedostajao nam je Brajant, ima te brojke, jer daje veliki doprinos. Vjerovatno ste i svi pisali kako igra ove sezone, ali ne mogu da koristim izgovor kad god neko fali. Mogli ste da spomenete i da je u prošlom kolu veliki broj timova izgubio u svojim ligama poslije duple nedelje Evrolige. Tajler Enis nam je mnogo pomogao u izraelskom šampionatu. Zaboravljaju se neke stvari, mi smo igrali prvo u Sofiji, bili stalno u avionu. Drugačije je igrati kući, kažem ovo da ne bi imali kratku memoriju", zaključio je Itudis.