Uživo, Crvena zvezda - Hapoel: Nastavljen je meč u Areni

Košarkaši Zvezde traže nastavak pobedničkog niza u Evroligi protiv uzdrmanog Hapoela iz Tel Aviva. Tok meča možete pratiti uživo na našem sajtu.

Košarkaši Crvene zvezde pokušaće da nastave pobjednički niz u Evroligi protiv Hapoela iz Tel Aviva. Crveno-bijeli su vezali četiri pobjede i dočekuju jedan od najboljih timova u elitnom takmičenju u pravom momentu.

Četa Dimitrisa Itudisa je uzdrmana sa dva uzastopna poraza, a imaju i drugih problema osim slabijih rezultata u posljednje vrijeme. Prvi okršaj ove sezone pripao je izraelskom timu koji je u Tel Avivu slavio poslije neizvjesne završnice sa 84:78.

Crvena zvezda je trenutno u plej-in zoni na devetoj poziciji sa skorom 15-10, dok je Hapoel treći sa 16-8.