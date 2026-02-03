Uživo, Crvena zvezda - Hapoel: Nastavljen je meč u Areni

Košarkaši Zvezde traže nastavak pobedničkog niza u Evroligi protiv uzdrmanog Hapoela iz Tel Aviva. Tok meča možete pratiti uživo na našem sajtu.
Košarkaši Crvene zvezde pokušaće da nastave pobjednički niz u Evroligi protiv Hapoela iz Tel Aviva. Crveno-bijeli su vezali četiri pobjede i dočekuju jedan od najboljih timova u elitnom takmičenju u pravom momentu.
Četa Dimitrisa Itudisa je uzdrmana sa dva uzastopna poraza, a imaju i drugih problema osim slabijih rezultata u posljednje vrijeme. Prvi okršaj ove sezone pripao je izraelskom timu koji je u Tel Avivu slavio poslije neizvjesne završnice sa 84:78.
Crvena zvezda je trenutno u plej-in zoni na devetoj poziciji sa skorom 15-10, dok je Hapoel treći sa 16-8.
21' Počelo drugo poluvrijeme
20' Kraj prvog poluvremena! 49:45Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved
Kodi precizan sa linije penala, igra sjajan meč Zvezdin plej. Faul Kalinića, Motli polovičan sa linije penala. 49:45
19' Ne da Zvezda prednostIzvor: MN PRESS
Nvora pogađa kad je najpotrebnije, važna trojka za Zvezdu! Odijase precizan sa druge strane. Igra Kodi sa dosta samopouzdanja i pogađa novu trojku 47:44
18' Igra nerava
Faul u napadu Bolomboja, potom i Kodi faulira Oturua koji će na liniju penala. Oba je promašio igrač Hapoela, a potom je dosuđen faul Kaliniću. Sada dosuđeni i koraci Džordanu Nvori, loše momentum Zvezde u napadu. Poslije poena Džonsa Hapoel preuzima vođstvo 41:42.
17' DobriiićIzvor: MN PRESS
Nije prošlo dodavanje Kodija, Malkolm zakucava sa druge strane. Ide trojka Ognjena Dobrića, isplatila se borbenost Zvezde. Ponovo je Odželej pokupio ključni skok. 41:35
16' Lavovska borba
Prvo se Odželej izborio za loptu, a onda još jednom pogodio uz faul. 38:31
15' Nova trojka za Hapoel
Odželej zakucava uz prekršaj. Kodi je pronašao Monekea koji je blokiran pod košem, ali čuvaju igrači Zvezdi jedni drugima leđa, Odželej ne pogađa dodatno bacanje. Pukla je Zvezdina odbrana, Malkolm to kažnjava trojkom 35:31
14' Mini serija Hapoela
Poslije poena Motlija reaguje i Saša Obradović tajm-autom. 33:28
13' Batler pleše po terenuIzvor: MN PRESS
Novi sjajan potez Batlera, a onda krade loptu i bilježi nove poene. Ne mogu mu ništa igrači Hapoela, Itudis mora da traži tajm-aut 33:24 Zvezdin bek je za sada sakupio 9 poena.
Težak šut pogađa Blejkni 33:26
12' Zvezda ne da prednost
Vejnrajt pogađa treću trojku na utakmici. Lijep potez Jaga Dos Santosa. 29:24
11' Batler pleše
Batler u svom stilu postiže nove poene. Motli pravi faul u napadu sa druge strane. Dobar potez Odželeja, ali Motli skida loptu sa obruča. 27:21
10' Kraj prve četvrtine 25:21
Sjajni Izundu kupi još jedan promašaj, nažalost nije to Batler pretvorio u poene. Dobra odbrana Zvezde, ne uspjeva Hapoel da iskoristi posljednji napad. Zvezda dominira na skoku i to je ključni razlog što vode poslije prvih 10 minuta košarke.
9' Raspucane obje ekipe
Blejkni ekspresno vraća trojku. Minimalna prednost za domaće, sada je Odželej promašio za tri poena. Odmah Batler daje svoj doprinos i pogađa novu trojku za Zvezdu 25:21
8' Zvezda preuzela vođstvo
Evo poena Ebuke Izundua, sjajno igra Zvezda. Evo i prvih poena Motlija. Ide trojka kapitena Ognjena Dobrića 22:18
7' Pljušte trojke
Vraća Kodi Miler Mekintajer trojku Vejnrajta. U ovim momentima rafalna paljba, pogađa Micić trojku 17:16
6' Zvezda peuzima vođstvo
Serija Zvezde 6:0. Moneke konačno pogodio. Sada poeni i Nvore.
5' Moneke se ispromašivao
Mokene hvata poslije promašaja Malkolma, ali Nigerijac uzima loš šut i promašuje. Srećom Oturu promašuje sa druge strane, a onda još jedan promašaj Monekea. 10:10
4' Izjednačenje!
Evo poena Džordana Nvore. Sjajna odbrana Zvezde, ništa od novih poena Timora. Moneke poentira poslije ofanzivnog skoka 10:10
3' Brza košarka
Novi poeni za Oturua, Micić je u kontraritmu. Ide i trojka Vajnrajta 6:10
2' Bolombooooj!
Kakav potez Bolomboja, nije uspio Kalinić, ali Zvezdin povratnik pronalazi put do koša. Zakucavanje Oturua sa druge strane. Novi poeni za Bolomboja poslije sjajne asistencije Milera-Mekintajera 6:5
1' Arena grmi, počeo meč!
Micić promašuje šut za tri poena, ispravlja ga Timor 0:3
Prve petorke
Zvezda: Miler-Mekintajer, Kalinić. Nvora, Moneke, Bolomboj
Hapoel: Micić, Timor, Malkolm, Vajnrajt, Oturu
Imaju i Izraelci svoju podršku!
Sastav Hapoela
Motli, Džouns, Blejkni, Palatin, Timor, Blejzer, Malkolm, Odijase, Micić, Vanrajt, Oturu, Madar
Ne igra Elajdža Brajant!
Jedan od najvažnijih igrača Hapoela koji je po pravilu raspoložen za utakmice sa Zvezdom definitivno neće igrati. Imao je iskusni bek problema sa povredom, ali neće Izraelci rizikovati u Beogradu.
Sastav Crvene zvezde
Miler-Mekintajer, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Jago.
⚪️— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)February 3, 2026
@EuroLeagueR26#kkcz#WeAreTheTeampic.twitter.com/8V2cI6OCvs
Hapoel se oglasio pred meč sa Zvezdom
Hapoel iz Tel Aviva morao je da reaguje saopštenjem zbog namjere Valensije da ne dođe u Izrael u 27. kolu Evrolige.
Itudis pod veliki pritiskom
Osim što su vezali dva poraza u Evroligi, Hapoel je poražen i u domaćem prvenstvu od Hapoel Jerusalima što je odmah povelo priče o otkazu grčkog stručnjaka.
"Ova situacija ne može da se nastavi. Ako se nastavi, biće rezova i svačija pozicija je pod znakom pitanja - od glavnog trenera do pomoćnika i analitičara. Stvari moraju da se promijene, i to brzo. Imate alate da uspijete. Pokrenite se", rekao je vlasnik Hapoela kontroverzni Ofer Janaj.
Šta očekuje Saša Obradović?
"Oni imaju određene probleme i to ne treba da bude olakšavajuća okolnost, znaju da igraju u takvim situacijama, nikako da olako shvatimo utakmicu", rekao je Obradović i dodao da je individualni kvalitet koji Hapoel posjeduje za svaki respekt i da zato moraju agresivno u oba pravca.
"Bekovska linija Hapoela je najbolja u Evroligi kroz Micića, Džounsa, Brajanta... To su igrači koji su svuda igrali bili dominantni. Normalno, Hapoel ima ambicije ne samo da bude na fajnal-foru nego i da osvoji, uložili su velika sredstva, pa je tu i pritisak da to naprave", dodao je Obradović i istakao da je ove sezone dokazano da Zvezda nije samo odbrambena ekipa, nego da ima i napadački talenat i raznovrsnost.
Dobro došli!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Hapoel iz Tel Aviva u 26. kolu Evrolige. Meč počinje od 20 časova u Beogradskoj areni.