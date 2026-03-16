Potpuni kolaps elektroenergetske mreže na Kubi: 10 miliona ljudi bez struje

Nacionalni operater električne energije na Kubi saopštio je da je došlo do potpunog raspada mreže, ostavljajući oko 10 miliona ljudi bez struje.

Ovaj slom sistema dogodio se u trenutku kada se ostrvo suočava sa najtežom ekonomskom krizom u posljednjih nekoliko decenija, dodatno opterećenom naftnom blokadom koju su nametnule Sjedinjene Američke Države.

Dugogodišnji trgovinski embargo, koji je na snazi još od 1962. godine, već je ranije osakatio infrastrukturu i doveo do hroničnih nestašica osnovnih životnih namirnica, lijekova i goriva, ali je najnoviji pritisak na energetske izvore doveo sistem do tačke pucanja.

Kritična situacija sa gorivom pogoršana je nakon što su prekinute isporuke nafte iz Venecuele i Meksika, kojima je Vašington zaprijetio uvođenjem visokih carina ukoliko nastave da pomažu Havani. Administracija Donalda Trampa otvoreno koristi energetski pritisak kao sredstvo za postizanje političkih promjena, dok sam predsjednik Tramp predviđa skori pad komunističke vlasti, upoređujući trenutne pritiske na Kubu sa onima koji se sprovode prema Iranu.

Uprkos javnim tenzijama, kubanske vlasti su potvrdile da se sa američkom stranom vode određeni razgovori pod intenzivnim političkim pritiskom.

Na unutrašnjem planu, dugotrajne restrikcije izazvale su vidno ogorčenje među stanovništvom. Predsjednik Migel Dijaz-Kanel javno je priznao da su ljudi opravdano nezadovoljni zbog života u mraku i nedostatka hrane, ali je istovremeno upozorio da država neće tolerisati vandalizam i nasilje.

Povod za ovakvu reakciju bio je napad na jednu od kancelarija Komunističke partije u gradu Moron. Kako bi pokušala da stabilizuje privredu i ublaži posljedice izolacije, vlada u Havani je pokrenula ključnu reformu kojom se otvaraju vrata za investicije Kubancima koji žive u inostranstvu, uključujući i brojnu dijasporu u SAD-u.

Ministar spoljne trgovine Oskar Perez-Oliva naglasio je da je Kuba sada spremna za direktnu komercijalnu saradnju sa američkim kompanijama, nadajući se da će kapital iz dijaspore pomoći oporavku oslabljenog sistema.