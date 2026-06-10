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Američke snage pogodile tanker u Omanskom zalivu, nestala tri indijska pomorca

Američke snage pogodile tanker u Omanskom zalivu, nestala tri indijska pomorca

Autor Haris Krhalić
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Centralna komanda SAD saopštila je da je onesposobila tanker u Omanskom zalivu zbog kršenja blokade iranske obale.

Američke snage pogodile tanker u Omanskom zalivu, nestala tri indijska pomorca Izvor: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

Centralna komanda SAD potvrdila je da su američke snage onesposobile tanker za naftu u Omanskom zalivu zbog kršenja blokade iranske obale i luka.

U objavi na "Iksu" navodi se da je riječ o brodu "Setebelo" pod zastavom Palaua i da je udar izvršen sinoć u 23.14 časova.

"Američki avion ispalio je preciznu municiju u mašinski dio broda nakon što posada više puta nije ispoštovala uputstva američkih snaga", piše u objavi.

Indijsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je ranije da su tri indijska pomoraca nestala, dok je 21 indijski mornar spašen poslije napada raketom na njihov tanker kod obale Omana.

Indija je osudila napad na komercijalni brod kod obale Omana. „Naša ambasada u Omanu pažljivo prati situaciju i aktivno koordinira sa omanskim vlastima u operaciji potrage i spasavanja“, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Indije.

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