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Vučić u manastiru Rmanj: Srbija želi, hoće i može da pomogne svom narodu

Vučić u manastiru Rmanj: Srbija želi, hoće i može da pomogne svom narodu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je manastir Rmanj, gdje je poručio da će Srbija nastaviti da pomaže srpski narod i podsjetio na brojne projekte realizovane u Republici Srpskoj.

Vučić stigao u manastir Rmanj Izvor: Kurir/Marko Karović

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u manastir Rmanj u Martin Brodu, gdje su ga dočekali predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Željko Budimir i episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije.

Vučić je uoči dolaska poručio da se raduje susretu sa Srbima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, ističući da Srbija želi, hoće i može da pomogne svom narodu.

"Mnogo smo mjesta obišli, još mnogo energije imam i želim da ih obiđemo još više i želim da pomognemo još više", naveo je Vučić u objavi na Instagramu.

On je podsjetio da će tokom naredna tri dana posjetiti više opština u Republici Srpskoj, uključujući Drvar i Manjaču, kao i Petrovačku cestu, gdje su tokom operacije "Oluja" ubijena srpska djeca koja su bila u izbjegličkoj koloni.

Vučić je istakao da je Srbija u svim opštinama koje je do sada pomagala ostavila, kako je rekao, "neizbrisiv trag", podsjećajući na izgradnju vrtića, škola i bolnica.

"Duhovno jedinstvo srpskog naroda niko ne može da uništi", poručio je predsjednik Srbije.

Vlade Republike Srpske i Srbije pružile su značajnu podršku obnovi manastira Rmanj, koji je krajem Odbrambeno-otadžbinskog rata bio devastiran.

Patrijarh srpski Porfirije u septembru 2024. godine osveštao je obnovljeni hram Svetog Nikolaja Čudotvorca u okviru manastirskog kompleksa.

Manastir Rmanj u Martin Brodu, posvećen Svetom Nikolaju Mirlikijskom, podignut je 1443. godine. Od 1566. godine više od jednog vijeka bio je sjedište Dabrobosanske episkopije, a tokom svoje istorije više puta je rušen i obnavljan.

Ova svetinja, smještena na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne, više od pet i po vijekova predstavlja jedno od najznačajnijih duhovnih i kulturnih središta Srba na ovom prostoru.

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Aleksandar Vučić Republika Srpska

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