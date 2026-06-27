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Dodik i Stevandić podržali Vučića: "Srbija još jednom pokazala svoju snagu"

Dodik i Stevandić podržali Vučića: "Srbija još jednom pokazala svoju snagu"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić prisustovali su danas skupu "Srbija, jedna porodica" koji je održan u Beogradu.

Dodik i Stevandić na skupu u Beogradu Izvor: Srna/Goran Đogić

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u Beogradu, na skupu „Srbija jedna porodica“, da je Srbija danas pokazala svoju snagu i da predstavlja oslonac Republici Srpskoj.

Dodik je naveo da je važno što je Srbija stabilna i snažna, te istakao da građani žele nastavak razvoja, stabilnosti i politike koja zemlju čini jačom i uglednijom.

Prema njegovim riječima, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegov tim doprinose jačanju države.

„Srbija je još jednom pokazala svoju snagu, jedinstvo i vjeru u budućnost“, rekao je Dodik, dodajući da je sa skupa poslata poruka podrške daljem razvoju i stabilnosti.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je poručio da je zajedništvo sa Srbijom „imperativ“ u svim oblastima – od odbrane do budućeg razvoja.

"Zajedništvo sa Srbijom, u svemu, u budućnosti, u odbrani, u snazi, u jačanju, uvijek je naš imperativ. Veselimo se i najvećoj srpskoj zastavi ispod koje ćemo uvijek biti zajedno", istakao je Stevandić.

Istakao je da se danas pišu trase istorije, a o toj budućnosti će pričati buduće generacije.

"Složno i zajedno, uvijek i zauvijek", zaključio je Stevandić.

(Mondo)

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Tagovi

Milorad Dodik Nenad Stevandić Srbija Aleksandar Vučić

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