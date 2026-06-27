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Vučić se obratio okupljenima u Beogradu: "Ovo su moji posljednji dani na mjestu predsjednika"

Vučić se obratio okupljenima u Beogradu: "Ovo su moji posljednji dani na mjestu predsjednika"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U Beogradu je danas održan skup "Srbija jedna porodica" u organizaciji SNS-a.

skup "Srbija jedna porodica" u Beogradu Izvor: Pink printscreen

Skup se održao na platou ispred Narodne skupštine, a prisutni su bili i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, kao i premijer RS Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Republike Nenad Stevandić.

Izvor: Srna/Goran Đogić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se okupljenim građanima na platou ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu na mitingu Srpske napredne stranke "Srbija jedna porodica".

"Hvala vam svima na čudesnom dočeku. Još jednom hvala što vam na ovako užasno teškom vremenu nije bilo teško da dođete da budemo ujedinjeni. Za ovih 14 godina uradili smo mnogo toga i promijenili mnogo toga, ne ja, već vi, ništa ne bismo mogli da nije bilo građana Srbije koji su vjerovali u promjene. Sačuvali smo mir, slobodu, nezavisnost naše zemlje, otvarali fabrike širom zemlje, doveli milijarde investicija, gradili zemlju...

Kada smo zajedno i ujedinjeno možemo sve. Vi ste ti koji su znali da sačuvaju Srbiju u odsudnom trenutku", rekao je predsjednik Srbije.

Potom je govorio o brojnim izazovima koje su zadesile Srbiju u prethodnih 14 godina. Vučić je saopštio da su mu ovo posljednji dani i nedjelje na funkciji predsjednika.

"Imali smo velike izazove - migracije, poplave, rat u Ukrajini, rat na Bliskom istoku. Mnogo muka nas je zadesilo, ali smo sve prevazišli zajedno.

Danas je Srbija najbrža rastuća zemlja u regionu i četvrta u Evropi. To ne kažem ja, već to kaže Međunarodni monetarni fond (MMF), nemojte zaboraviti da smo tamo 2014. godine zaostajali za gotovo svima u regionu.

U ponedjeljak ćete, dragi penzioneri, čuti novi plan, slijedi vam novo veliko povećanje penzija i prije Nove godine. Biće i prije toga nešto što će vas obradovati.

Ovo je vjerovatno moje posljednje obraćanje vama kao predsjednika zemlje. Za 14 godina, i kao potpredsjednik vlade, i premijer i predsjednik... Vijerno sam vas služio, uvijek mi je Srbija bila u mislima i samo sam se za nju borio.

Nikada nikome drugom nisam želio da služim osim vama i otadžbini Srbiji. Govorili su vam da nikada neću napustiti predsjedničko mesto, da ću tu na silu ostati.

Neću. Ovo su moji posljednji dani na mjestu predsjednika Republike.

Zahvalan sam vam na ljubavi i podršci, hvala vam što ste vjerovali. Služio sam vam i vjernije od onog što možete da pomislite.

Nisam htio da se savijem jer je iza mene Srbija, stajao sam čvrst kao stijena štiteći svoju zemlju i otadžbinu", dodao je predsjednik Srbije.

Na skupu je bila razvijena i najveća zastava Srbije, duža od 500 i široka oko 10 metara, a tokom cijelog organizovan je muzički, kulturni i zabavni program za sve generacije.

Izvor: Pink /printscreen

Građani su na skupu mogli popuniti upitnike sa ponuđenih 15 oblasti, od kojih su mogli da izaberu pet koje smatraju najvažnijim za budući razvoj zemlje, kao i da upišu svoje primjedbe i probleme sa kojima se suočavaju.

Među ponuđenim temama su veća briga o građanima, očuvanje mira i stabilnosti, borba za očuvanje Kosova i Metohije, unapređenje zdravstva i obrazovanja, rast penzija, smanjenje cijena lijekova, energetska bezbjednost, veća ulaganja u kulturu i ekologiju.

(Srna/Mondo)

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Tagovi

Srbija skup sns Aleksandar Vučić

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