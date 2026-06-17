Ana Brnabić očekuje izbore na jesen, Vučića vidi kao kandidata za premijera

Predsjednik Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da očekuje da izbori u Srbiji budu održani u periodu od kraja septembra do novembra, te da se nada da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić biti kandidat SNS-a za premijera.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Brnabićeva je ocijenila da će to sigurno biti najvažniji izbori u istoriji Srbije, te da je predsjednik Srbije jedini nadležan da ih raspiše.

Podsjetila je da je i Vučić nedavno dao neku vremensku odrednicu za te izbore od kraja septembra do novembra, tako da očekuje da budu tada.

"Situacija u svetu postaje sve kompleksnija za zemlje koje žele da vode samostalnu i nezavisnu politiku, ali i da budu na evropskom putu. Zato se nadam da će Vučić prihvatiti poziv SNS-a da bude naš kandidat za premijera", rekla je Brnabićeva za Radio Beograd.