Požar zahvatio skladište drveta u Tesliću, na terenu i vatrogasci iz okolnih gradova

Veliki požar zahvatio je skladište drvnih sortimenata u krugu firme "Elgrad" u Donjem Rankoviću koji teslićki vatrogasci pokušavaju da lokalizuju.

Izvor: PU Doboj

Iz Policijske uprave Doboj rečeno je Srni da je požar prijavljen u 16.30 časova, da nema povrijeđenih i da trenutno nema opasnosti od širenja jer su angažovane vatrogasne jedinice.

Iz Gradske uprave Teslić saopšteno je da je požar zahvatio furnir i značajno otežava intervenciju teslićkim vatrogasacima.

Teslićki vatrogaci uputili su poziv za podršku vatrogasnim jedinicama Prnjavora, Doboja i Tešnja.