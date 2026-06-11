Nova tragedija na putevima Srpske: Život izgubio motociklista iz Teslića

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 19.05 časova na magistralnom putu na području Teslića, smrtno je stradao motociklista S.S. iz Teslića.

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Prema informacijama iz policije, u nesreći je učestvovao motocikl marke „Suzuki“, kojim je upravljao nastradali. Od zadobijenih povreda S.S. je preminuo na licu mjesta.

Na mjestu tragedije uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Teslić, pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nesreće biće utvrđene tokom dalje istrage.

(Mondo)