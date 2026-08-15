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Hrvatsko ministarstvo: Nije utvrđeno ko je poginula osoba kod Omiša

Hrvatsko ministarstvo: Nije utvrđeno ko je poginula osoba kod Omiša

Autor Haris Krhalić
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Hrvatsko Ministarstvo turizma i sporta saopštilo je da još nije utvrđen identitet osobe koja je stradala u požaru kod Omiša.

Hrvatsko ministarstvo: Nije utvrđeno ko je poginula osoba kod Omiša Izvor: YouTube printscreen

Ministarstvo turizma i sporta Hrvatske saopštilo je da još nije utvrđen identitet osobe koja je stradala u požaru kod Omiša.

Iz Ministarstva su istakli da ni oni ni Hrvatska turistička zajednica nisu nadležni za identifikaciju stradalih u požaru.

„Ministarstvo turizma i sporta i HTZ izrazili su u saopštenju saučešće povodom pogibije osobe u požaru kod Omiša, čiji identitet još nije utvrđen. Ministarstvo turizma i sporta, kao ni HTZ nisu tijela nadležna za identifikaciju stradalih u požaru“, navodi se u reagovanju.

Ranije je u medijima objavljeno da je pronađeno tijelo navodno pripadalo nestaloj državljanki BiH, a Ministarstvo i HTZ su tada izrazili saučešće porodici stradale osobe.

Međutim, iz Ministarstva sada naglašavaju da identitet poginule osobe još nije zvanično utvrđen.

Podsjetimo, među osobama koje su nestale tokom požara kod Omiša je i Dragana Antešević iz Kotor Varoša, koja je u Hrvatsku otišla kao sezonski radnik. Konačna identifikacija stradale osobe biće poznata nakon što nadležni organi završe proceduru.

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