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Borba sa vatrom: Helikopteri gase požare u Konjicu i Bosanskom Grahovu, pripadnici OS BiH sa zemlje djeluju u Nevesinju

Borba sa vatrom: Helikopteri gase požare u Konjicu i Bosanskom Grahovu, pripadnici OS BiH sa zemlje djeluju u Nevesinju

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Oružane snage BiH i danas su angažovane na gašenju požara na području Konjica, Bosanskog Grahova i Nevesinja, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

Helikopteri gase požare u Konjicu i Bosanskom Grahovu, pripadnici OS BiH sa zemlje djeluju u Nevesin Izvor: Ministarstvo odbrane BiH

Helikopteri Oružanih snaga BiH iz vazduha pružaju podršku u gašenju požara na području Konjica i Bosanskog Grahova, dok pripadnici Oružanih snaga BiH na zemlji učestvuju u gašenju vatre na području Nevesinja.

U saopštenju se navodi da je na području Konjica i Bosanskog Grahova jedna od najsloženijih i najzahtjevnijih operacija koje sprovode pripadnici Brigade vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane, koja zahtijeva visoku obučenost, iskustvo, preciznost i koordinaciju posada.

Helikopterske posade djeluju iznad nepristupačnog i zahtjevnog terena, u uslovima visoke temperature vazduha, snažnih uzlaznih struja i gustog dima koji smanjuje vidljivost i dodatno otežava gašenje požara iz vazduha, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva odbrane ističu da svaki prilaz požarištu, nalet i izbacivanje vode zahtijevaju maksimalnu koncentraciju i usklađenost svih članova posade.

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OS BiH požar Požari

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