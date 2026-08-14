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Tucaković: Požar kod Omiša pod kontrolom, novi izbio na Dugom otoku

Tucaković: Požar kod Omiša pod kontrolom, novi izbio na Dugom otoku

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Požar je večeras izbio i na Dugom otoku u Hrvatskoj. Glavni vatrogasni komandir izjavio je da je situacija na požarištu kod Omiša pod kontrolom.

Požar kod Omiša pod kontrolom, Tucaković upozorava na oprez Izvor: YouTube printscreen

Šef vatrogasaca Siniša Tucaković rekao je da je požar buknuo na vrhu brda i da se zbog jake bure brzo širi.

Lokalne vatrogasne snage izašle su na teren, prenose hrvatski mediji.

Uskoro bi trebalo da stigne vanredni trajekt sa 15 kamiona i 50 ljudi koji će pomoći u gašenju požara.

Situacija na požarištu na području Omiša trenutno je pod kontrolom, ali je i dalje neophodan oprez zbog mogućeg uticaja vjetra, izjavio je glavni vatrogasni komandir Hrvatske Slavko Tucaković.

On je naveo da je stanje povoljno na većini požarišta širom Dalmacije, osim na području između Žerave i Ninskih Stanova kod Zadra, gdje je danas poslije podne izbio novi požar.

Tucaković je rekao da su dodatne snage upućene na Pelješac, gdje je požar stavljen pod kontrolu.

"Nema daljeg širenja vatre, okružuju ga vatrogasci, a i požar kod Trogira je pod kontrolom. Požar u Ninskim Stanovima je još aktivan, ali očekujem da će i on uskoro biti pod kontrolom", rekao je Tucaković.

Prema njegovim riječima, u gašenju požara trenutno učestvuju četiri kanadera, a po potrebi će biti angažovan i peti avion.

Tucaković je upozorio da je vatra već izazvala ogromnu štetu na zahvaćenim područjima.

"Požar je pričinio nepopravljivu štetu, a uslijediće i erozija tla jer tu više neće biti šume", istakao je on.

Glavni vatrogasni komandir ponovo je apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom i da poštuju mjere zaštite kako bi se spriječilo izbijanje novih požara.

Požari koji posljednjih dana pogađaju dijelove Dalmacije izazvali su veliku materijalnu štetu, a vatrogasne ekipe i dalje su na terenu kako bi spriječile ponovno aktiviranje vatrenih linija.

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