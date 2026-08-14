Na zgarištu u Omišu poslije katastrofalnog požara pronađeno je tijelo.

Izvor: Screenshot/Dalmacija danas

To je zvanično prva smrt požara koji je pogodio Omiš u Hrvatskoj.

Vijest je potvrdila Policijska uprava splitsko-dalmatinska:

Vidi opis Na zgarištu pronađeno tijelo: Prva smrt u požaru u Hrvatskoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Obavještavamo Vas da su tokom pregleda opožarenog područja oko 13,30 sati policijski službenici pronašli mrtvo tijelo osobe. Na mjestu pronalaska tijela obaviće se uviđaj, kojim će rukovoditi nadležni državni tužilac uz asistenciju policije", javila je PU splitsko-dalmatinska.

Vidi opis Na zgarištu pronađeno tijelo: Prva smrt u požaru u Hrvatskoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 8 / 8

Podsjećamo, u požaru na području Omiša povrijeđene su desetine ljudi, a sedam pacijenata nalazi se u životnoj opasnosti i priključeno je na respiratore, saopštila je hrvatska ministarka zdravlja Irena Hrstić.

U Kliničkom bolničkom centru Split pregledana su ukupno 42 pacijenta, od kojih je 14 zadržano na bolničkom liječenju. Deset osoba smješteno je u jedinice intenzivne njege.

Prema riječima Hrstićeve, sedam hospitalizovanih pacijenata je životno ugroženo i nalazi se na respiratorima. Požar koji je zahvatio područje Omiša izazvao je veliku intervenciju hitnih službi i zdravstvenih ustanova.