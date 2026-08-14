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Na zgarištu pronađeno tijelo: Prva smrt u požaru u Hrvatskoj

Na zgarištu pronađeno tijelo: Prva smrt u požaru u Hrvatskoj

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Na zgarištu u Omišu poslije katastrofalnog požara pronađeno je tijelo.

Prva smrt u požaru u Hrvatskoj Izvor: Screenshot/Dalmacija danas

To je zvanično prva smrt požara koji je pogodio Omiš u Hrvatskoj.

Vijest je potvrdila Policijska uprava splitsko-dalmatinska:

"Obavještavamo Vas da su tokom pregleda opožarenog područja oko 13,30 sati policijski službenici pronašli mrtvo tijelo osobe. Na mjestu pronalaska tijela obaviće se uviđaj, kojim će rukovoditi nadležni državni tužilac uz asistenciju policije", javila je PU splitsko-dalmatinska.

Podsjećamo, u požaru na području Omiša povrijeđene su desetine ljudi, a sedam pacijenata nalazi se u životnoj opasnosti i priključeno je na respiratore, saopštila je hrvatska ministarka zdravlja Irena Hrstić.

U Kliničkom bolničkom centru Split pregledana su ukupno 42 pacijenta, od kojih je 14 zadržano na bolničkom liječenju. Deset osoba smješteno je u jedinice intenzivne njege.

Prema riječima Hrstićeve, sedam hospitalizovanih pacijenata je životno ugroženo i nalazi se na respiratorima. Požar koji je zahvatio područje Omiša izazvao je veliku intervenciju hitnih službi i zdravstvenih ustanova.

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požar Hrvatska

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