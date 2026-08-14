Burna reakcija u Južnoj Africi: Planirane izmjene imena istorijskih gradova naišle na otpor građana i stranaka

Odbor za geografska imena Istočnog Kejpa nastavlja sa preimenovanjem gradova, uključujući Ledi Grej i Sterkspruit, što izaziva proteste.

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Odbor za geografska imena provincije Istočni Kejp u Južnoafričkoj Republici potvrdio je da će nastaviti sa procedurom preimenovanja nekoliko gradova u ovoj provinciji.

Prema navodima stranke Fridom Front Plus, koja se protivi predloženim promenama imena, ovo će uticati, između ostalih, na:

Ledi Grej , koji će biti preimenovan u Inkosi Makobeni ,

, koji će biti preimenovan u , Sterkspruit , koji će biti preimenovan u Inkosi Mpangazi , i

, koji će biti preimenovan u , i Heršel, koji će biti preimenovan u Inkosi Lihlongo.

Među predloženim promjenama, izmjena imena naselja Ledi Grej značajno će uticati na ovo mjesto, čija istorija datira još iz 1857. godine, piše Businesstech.

Grad je nastao na farmi koju je Holandska reformisana crkva kupila 1857. godine kako bi osnovala novu parohiju. Sam grad je osnovan godinu dana kasnije, 1858. godine.

Ime je dobio u čast Elize Lusi Grej, supruge sera Džordža Greja, tadašnjeg guvernera Kolonije Kejp (od 1854. do 1859. godine).

Zvanična opština postao je 1893. godine, što znači da kao opština postoji 133 godine, a kao naselje 168 godina - čineći ga jednim od najstarijih u zemlji.

Danas je ovaj grad jedan od najvećih "skrivenih dragulja" Južne Afrike, sa turizmom usmjerenim na ribolov, obližnje rezervate prirode i živopisna mjesta za odmor.

U njemu se nalazi i Umetnička akademija Ledi Grej, specijalizovana škola u kojoj se mladi usavršavaju u oblasti visualnih i izvođačkih umjetnosti.

Još jedan grad predviđen za promenu je Heršel, koji je takođe istorijsko naselje u zemlji.

Grad je osnovan 1879. godine i dobio je ime po astronomu seru Džonu Heršelu, koji je radio u Koloniji Kejp.

Promene su dio šire inicijative vlade Istočnog Kejpa da preimjenuje gradove kako bi oni nosili imena istorijskih lokalnih poglavica i boraca za slobodu.

Predložene promjene imena u Inkosi Makobeni, Inkosi Mpangazi i Inkosi Lihlongo bile bi u čast istorijskih tradicionalnih vođa.

Provincija je posljednjih godina sprovela značajne promjene imena, uključujući:

Ist London u KuGompo Siti;

Graf-Rene u Robert Sobukve Taun;

Port Elizabet u Gkeberha;

Morgans Bej u Ksarha;

Kredok u Ksuba;

Jutenhajg u Kariega;

King Vilijams Taun u Ksonse;

Kvinstaun u Komani; i

Grejamstown u Makanda.

U toku je još promjena imena.

Međutim, promjene nisu prošle bez otpora. Stanovnici gradova poput Graf-Renea izašli su na ulice u znak protesta kako bi sačuvali istorijska imena.

Stranka je takođe zauzela čvrst stav protiv ovih promjena.

"Politika stranke Fridom Front Plus o promjenama imena je jasna: Osuđujemo sve nepotrebne, skupe i politički motivisane promjene imena koje dijele zajednice, troše novac poreskih obveznika i pokušavaju da izbrišu postojeću istoriju i identitet", saopštila je ova stranka.

Stranka je skrenula pažnju na tajming i način vođenja procesa promjene imena, izražavajući zabrinutost što se on odvija uoči lokalnih izbora.

To, kako navode, "stvara utisak da su politički interesi i sakupljanje glasova važniji od pružanja usluga građanima".

Dok provincije nastavljaju sa promjenama imena, Ministarstvo sporta, umjetnosti i kulture preduzima korake ka izmjeni zakona o promjeni imena u zemlji kako bi se sam proces pojasnio.

Predstojeće izmjene uspostaviće i čvršću proceduru za osporavanje promena imena prije nego što se slučajevi iznesu pred sudove u zemlji.

(MONDO)