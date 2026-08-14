Vreo dan pred nama: Temperature do 37 stepeni, u Hercegovini umjerena i jaka bura

U svim dijelovima BiH danas će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, dok se na jugu i istoku očekuje dnevni razvoj oblačnosti, ali bez padavina.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 37, u višim predjelima od 27 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, istočni do sjeveroistočni. U Hercegovini će duvati umjerena i jaka bura.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH vedro.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija redovno, uz pojačanu frekvenciju vozila u gradskim centrima, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Ivanica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog visokih dnevnih temperatura, vozačima se savjetuje da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise.

iz AMS-a napominju da se zastoji mogu očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode radovi.

Posebno se skreće pažnja na radove na magistralnom putu Klašnice-Banjaluka, gdje se saobraćaj odvija jako usporeno i dolazi do formiranja dugih kolona vozila.

Zbog održavanja brdske auto trke "Nagrada opštine Vlasenica 2026" tokom vikenda će doći do obustave saobraćaja na magistralnom putu Vlasenica-Han Pijesak, od Romanijske 26 u Vlasenici do restorana Ski centra "Igrište". Obustave će biti na snazi oba dana vikenda od 11.00 do 13.00 časova i od 14.00 do 17.00 časova.

Zbog privremenog izmještanja dijela trase dijela magistralnog puta Kozarac-Lamovita doći će do izmjene režima saobraćaja.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu dionica Lamovita-Ivanjska zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska", kao i na putu Podromanija-Sumbulovac radi izgradnje treće trake na navedenoj dionici.

Na dionici Mahovljani-Glamočani na auto-putu Gradiška-Banjaluka doći će do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova, zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila teža od 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

Izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča Zbog izvođenja radova na izgradnji auto-puta.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Vršani-Bijeljina zbog radova na proširenju mosta. Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe zbog radova je izmijenjen režim odvijanje saobraćaja.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, u rejonu Balatuna i Trnjaka. Odvijanje saobraćaja biće usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu aktivirano je klizište, a brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Na magistralnom putu Prijedor-Kozarska Dubica, na dionici Prijedor-Gornji Jelovac, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova biće povremenih obustava saobraćaja, od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i proširenja kolovozne trake.

U FBiH zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put.

Na dijelu auto-puta Sarajevo zapad - Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Naizmjenično, jednom trakom, saobraća se na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce, u Podmilačju, gdje su u toku neophodni radovi.

Zbog rekonstrukcije regionalng puta Stara Bila–Gluha Bukovica, dionica Han Bila-Pode, danas će od 9.00 do 14.00 časova biti obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcima.