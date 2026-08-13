Vlada RS donijela nove odluke: Turistički vaučeri, popust na gorivo i kredit za put Foča-Hum

Vlada RS donijela niz odluka: Turistički vaučeri od 100 KM, nastavak popusta na gorivo, kredit od 60 miliona evra za put Foča-Hum i novi objekat bolnice u Bijeljini.

Izvor: Vlada Republike Srpske

Vlada Republike Srpske usvojila je na 22. sjednici u Banjaluci više informacija, odluka i zakonskih rješenja koji se odnose na privredu, infrastrukturu, zdravstvo i obrazovanje.

Vlada RS je donijela Uredbu o dodjeli turističkih vaučera u vrijednosti od 100 KM. Pravo na vaučer imaju građani Republike Srpske pod uslovom da ostvare najmanje dva uzastopna noćenja sa doručkom u ugostiteljskom objektu za smještaj u RS.

Takođe, produžena je primjena Odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata do 14. septembra 2026. godine. Ova mjera podrazumijeva umanjenje obaveze plaćanja u iznosu od 0,10 KM po litri kupljenog benzina ili dizela na 281 prodajnom mjestu u RS.

"Prema podacima Vlade, iz budžeta je po ovom osnovu u periodu april–maj isplaćeno 1,83 miliona KM, u periodu maj–jun 2,45 miliona KM, dok se za period jun–jul očekuje isplata oko 2,7 miliona KM", navodi se u saopštenju.

Zaduženje za put Foča–Hum i nova zgrada bolnice u Bijeljini

Na sjednici je prihvaćeno zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 60 miliona evra za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije puta Foča–Hum (Šćepan Polje), uključujući i novi most preko rijeke Tare. Projekat se realizuje uz paralelno kofinansiranje Svjetske banke.

U oblasti zdravstva, prihvaćena je Inicijativa za izgradnju novog objekta JZU Bolnice "Sveti Vračevi" u Bijeljini. Planirani objekat obuhvata:

Urgentni blok sa dnevnom bolnicom

Radiološki centar i više od 40 specijalističkih ambulanti

Operacioni blok sa četiri sale i jedinice intenzivne njege

Stacionar sa 188 bolničkih kreveta

Resornim ministarstvima naloženo je da u roku od sedam dana pripreme model sufinansiranja produženog boravka za djecu u privatnim predškolskim ustanovama od 1. septembra 2026. godine.

Donesene su i sljedeće odluke:

Studentski centar Zvornik: Za rekonstrukciju krova, fasade i unutrašnje uređenje soba i laboratorija Tehnološkog fakulteta odobrena su 2,2 miliona KM sa PDV-om.

Objekat u Tesliću: Odobreno je 10 miliona KM za kupovinu poslovnog objekta u kojem će biti smještene područne jedinice Poreske uprave, PIO fonda, MUP-a i drugih službi.

Nova škola u Istočnom Novom Sarajevu: Osnovana je JU OŠ "Stevo Kaluđerčić" radi rasterećenja kapaciteta postojeće OŠ "Sveti Sava".

Sportska sala Berkovići: Za rekonstrukciju dvorane planirano je 800.000 KM.

Usvojen je i Dokument okvirnog budžeta za period 2027–2029. godina. Prema ovom dokumentu, očekivani rast BDP-a u 2026. godini iznosi 2,3%, dok je za naredni trogodišnji period projektovan prosječan rast od oko 3%.

Upućen je i apel poslodavcima u Srpskoj da zbog visokih temperatura prilagode organizaciju rada i preraspodijele radno vrijeme kako bi se izbjegao rad na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.