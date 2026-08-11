U petak isplata uvećanih boračkih i materinskih dodataka u Srpskoj

U Republici Srpskoj u petak, 14. avgusta, počinje isplata uvećanih julskih boračkih i materinskih dodataka, kao i ostalih socijalnih naknada.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Republici Srpskoj u petak, 14. avgusta, počinje isplata uvećanih julskih boračkih i materinskih dodataka, kao i ostalih mjesečnih naknada iz oblasti socijalne zaštite.

Za isplatu julskih naknada Vlada Republike Srpske obezbijedila je ukupno 64 miliona KM, što je osam miliona KM više nego prethodnog mjeseca, saopšteno je iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

Najveće povećanje odnosi se na boračke naknade. Novi Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata povećao je osnovicu mjesečnog boračkog dodatka sa četiri na pet KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava.

Za boračko-invalidske kategorije za jul će biti isplaćeno 50 miliona KM, odnosno šest miliona KM više nego prethodnog mjeseca.

Prema podacima Ministarstva finansija, za mjesečni borački dodatak u petak će biti izdvojeno 29,8 miliona KM, dok je prethodnog mjeseca po ovom osnovu isplaćeno 23,8 miliona KM.

Povećan je i materinski dodatak, koji sada iznosi 746 KM, umjesto dosadašnjih 406 KM. Za ovu naknadu mjesečno će biti potrebno oko 2,5 miliona KM, u odnosu na ranijih 1,3 miliona KM.

Novim propisima uvedena su i dodatna prava za boračke i socijalne kategorije, među kojima su posebna novčana naknada za borce starije od 65 godina koji ne ostvaruju primanja po drugom osnovu, naknada za borce koji su bili u zarobljeništvu, kao i nova prava za osobe sa invaliditetom i roditelje njegovatelje.

Lična invalidnina povećana je sa 260 na 800 KM, a obračun za ovu naknadu je u toku, dok će prva isplata prema novim iznosima biti realizovana narednog mjeseca.

U avgustovskom obračunu počinje i isplata novog prava na naknadu za roditelja-njegovatelja nakon navršene 30. godine djeteta, navedeno je u saopštenju.