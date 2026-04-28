Vlada Srpske povećava borački dodatak na 5 KM

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će se osnovica za borački dodatak uvećati na pet KM, a ne na 4,5 KM kako je bilo planirano.

"Ubijedio sam večeras rukovodstvo SNSD-a, da se u Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih heroja Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, odmah uveća osnovica boračkog dodatka, ne na 4,5 KM kako je planirano, nego na 5 KM", naveo je Minić, koji je i član Glavnog odbora SNSD-a.

Minić je na Iksu naveo da će ovom odlukom u zbiru biti isplaćeno iz budžeta preko 50 miliona KM više nego ranije za unapređenje položaja onih koji su stvarali Republiku Srpsku.