Vlada RS odobrila 3,3 miliona KM za banje: Oko 5.800 penzionera na rehabilitaciji

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Vlada Republike Srpske odobrila je 3.300.000 KM za ovogodišnju banjsko-klimatsku rehabilitaciju 5.800 penzionera, izjavio je predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović.

Trifunović je rekao novinarima u Tesliću da je obuhvat penzionera manji u odnosu na planiranih 6.000, zbog povećanja cijena.

On je naveo da penzioneri ovo sedmodnevno pravo mogu iskoristiti u banjama "Vrućica" u Tesliću, "Vilina vlas" u Višegradu, "Dvorovi" u Bijeljini, "Kulaši" u Prnjavoru, "Mlječanica" u Kozarskoj Dubici i "Terme" u Laktašima.

Trifunović je prije početka sjednice Upravnog odbora Udruženja penzionera Srpske, koja se održava u Banji "Vrućici", rekao da se na sjednici pripremaju materijali za izvještajnu skupštinu koja će se održati tokom maja.

Direktor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja /PIO/ Republike Srpske Mladen Milić rekao je da penzioneri pozitivno reaguju na pravo sedmodnevnog boravka u banjama, u šta se sinoć i neposredno uvjerio tokom razgovara sa grupom koja je odsjela Banji "Vrućici".

"Pozitivni utisci su na ambijent, kapacitet, ishranu, terapije, odnos osoblja Banje prema njima i iskazuju duboku zahvalnost Vladi Republike Srpske i predsjedniku Republike što su im omogućili da besplatno borave u Banji", dodao je Milić.

On je istakao da Fond PIO usko sarađuje sa penzionerima i da su servis za oko 294.000 korosnika prava penzija, 337.000 radnika i oko 44.000 lica koja uplaćuju doprinose i samostalnih preduzetnika.

Milić je najavio da će uskoro Fond PIO uvesti praksu da jednom mjesečno rukovodstvo po filijalama obavi razgovor sa zainteresovanim penzionerima koji imaju određena pitanja i probleme, te da ih delegira instancama odlučivanja. 

(Srna)

