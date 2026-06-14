Pojavio se snimak sudara u Jadranskom moru (Video)

Pojavio se snimak sudara jedrilice i katamarana kod Splita u kojem su poginule tri osobe.

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U sudaru jedrilice i katamarana u Jadranskom moru kod Splita u Hrvatskoj poginule su tri osobe, dok se traga za četvrtom, piše "Jutarnji list". Pojavio se i snimak sudara u Jadranskom moru koji se dogodio danas u 11.38 časova na području između Milne na Braču i otoka Šolte.

Nakon sudara, jedrilica je potonula. Na njoj je bilo više osoba.

U nesreći je učestvovao katamaran Krilo Eclips.

(Mondo.rs)