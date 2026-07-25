BORS pojasnio: Ko je oslobođen plaćanja participacije za liječenje

Najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju predviđeno je da su plaćanja participacije za liječenje oslobođeni pripadnici boračke populacije koji imaju srazmjerne penzije, saopšteno je danas iz Boračke organizacije Republike Srpske.

Izvor: MONDO

"Jedan dio medija prenio je informaciju da su sve boračke kategorije oslobođene plaćanja participacije, što nažalost nije tačno, već se to oslobađanje upravo odnosi na sve one koji imaju srazmjernu penziju /penziju koja je u većoj mjeri zarađena u inostranstvu/", navode iz BORS-a.

Iz ove organizacije juče je saopšteno da su u "Službenom glasniku Republike Srpske" objavljene izmjene i dopune Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, čime su boračke kategorije oslobođene dosadašnje obaveze plaćanja plaćanja participacije za liječenje u iznosu od 10,2 odsto njihove srazmjerne penzije.

"Ove izmjene Zakona stupiće na snagu za osam dana nakon čega će sve boračke kategorije – demobilisani borci, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi biti oslobođeni ove vrste plaćanja. Izmjena se odnosi i na civilne žrtve rata ili žrtve ratne torture", navodi se u saopštenju.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 9. jula ove izmjene Zakona, čiji je prijedlog pripremio BORS.