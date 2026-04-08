BORS: Nedopustive najavljene aktivnosti u okviru obilježavanja dana 105. brigade HVO-a

Boračka organizacija Republike Srpske poručila je da je nedopustivo organizovanje svečane akademije, prijema i sličnih aktivnosti najavljenih za 11. april u Garevcu kod Modriče povodom godišnjice 105. brigade HVO-a.

Izvor: RTRS

Boračka organizacija zatražila je hitne izmjene zakona da bi se riješio problem spornih obilježavanja.

Iz BORS-a su osudili najavljeni pokušaj da ta godišnjica bude obilježena jer vrijeđa srpske žrtve, a smatraju i da bi to bila provokacija srpskog naroda, Republike Srpske i srpskih boraca koji su oslobodili ovaj kraj od jedinica HVO-a.

"Za BORS nikada nije bilo sporno da se organizuje vjerski obred i odaje pomen stradalim pripadnicima bilo kojeg naroda ali organizovanje svečane akademije, prijema i sličnih aktivnosti, kao što je najavljeno za dan 105. brigade HVO-a je potpuno nedopustivo", naglašeno je u saopštenju.

Ukazali su na učestalu pojavu spornih obilježavanja, podsjetivši da je tako nešto nedavno pokušano u Derventi, a u skorije vrijeme najavljeno je obilježavanje u Pelagićevu i drugim srpskim mjestima, prije svega u Posavini.

"Ovaj problem neće se riješiti dok Republika Srpska ne donese zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti kao i zakon koji sankcioniše lica koja putem sredstava javne komunikacije i na javnom mjestu promovišu i veličaju određene ideologije", istaknuto je u saopštenju Boračke organizacije.

BORS zahtijeva da u što kraćem roku budu donesene izmjene i dopune tih zakona, podsjećajući da je 17. marta u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojena Rezolucija kojom je dat rok od 60 dana da se ovo završi.

Podsjetili su da su prije više od godinu dana uputili inicijativu institucijama Republike Srpske kojom je traženo da se uredi ova oblast, dodajući da se već tada sve ovo moglo spriječiti.

Predsjednik Organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac rekao je ranije Srni da je za 11. april u Modriči planirano okupljanje bivših pripadnika 105. brigade HVO-a, te da to institucije Republike Srpske treba da zabrane ili će u suprotnom to spriječiti boračka udruženja.

(Srna)