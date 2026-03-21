"Neće biti nikakvog zborovanja u Derventi": Policija spriječila srpske borce da prođu ka Modranu (Foto, video)

U Derventi se okupili pripadnici VRS, poručili da neće biti postrojavanja HVO-a.

Izvor: mondo.ba

Za danas je u Modranu kod Dervente najavljeno obilježavanje 34 godine od formiranja treće bojne 103. brigade HVO-a.

Iz Boračke organizacije Republike Srpske poručuju da neće dozvoliti nikakvo zborovanje i traže pokretanje istrage u vezi sa organizacijom skupa.

Iz Policijske uprave Doboj je navedeno da policija preduzima sve potrebne mjere kako bi se održalo povoljno stanje bezbjednosti na području Dervente, te da do sada nisu potvrđeni navodi o postrojavanju bivših pripadnika HVO-a.

Srpski borci su se okupili na trgu, a među njima su narodni poslanici Pero Đurić i Radislav Dončić.

Pogledajte fotografije:

Nakon toga, uputili su se ka Modranu, ali policija nije dozvolila da prođu.

Pogledajte: