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Potonula jedrilica kod Splita nakon sudara: Traga se za dvije osobe

Potonula jedrilica kod Splita nakon sudara: Traga se za dvije osobe

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Velika akcija traganja i spasavanja pokrenuta je u akvatorijumu Splitskih vrata nakon sudara jedrilice i katamarana. Prema nezvaničnim informacijama, osam osoba je spaseno, dok se za dvije osobe i dalje traga.

Sudar jedrilice i katamarana kod splita Izvor: Shutterstock

U akvatorijumu Splitskih vrata danas je pokrenuta velika akcija traganja i spasavanja nakon dojave o pomorskoj nesreći. Prema za sada dostupnim informacijama, između Milne na Braču i ostrva Šolta potonula je jedrilica sa više osoba nakon sudara sa katamaranom.

Prema nezvaničnim informacijama, dio putnika je spasen i izvučen iz mora, dok se za nekoliko osoba i dalje traga. Na mjesto nesreće upućena su dva broda Lučke kapetanije i plovilo Pomorske policije, koji učestvuju u potrazi i akciji spasavanja.

Nove nezvanične informacije navode da je osam osoba spaseno, dok se za dve osobe još traga.

Detalji nesreće za sada nisu poznati, a nadležne službe proveravaju sve okolnosti događaja. Očekuje se da će tokom dana više informacija saopštiti Nacionalni centar za usklađivanje traganja i spasavanja na moru (MRCC Rijeka), Lučka kapetanija i policija.

Prema informacijama koje kruže među pomorcima i službama na terenu, na području nesreće nalazi se veći broj plovila uključenih u potragu.

 (Dalmacija Danas/Mondo) 

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Tagovi

split nesreća sudar

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