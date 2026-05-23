Jedna osoba poginula u sudaru kod tunela Sveti Ilija, povrijeđeno i dijete

Jedna osoba je poginula, dok je pet povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila kod ulaza u tunel Sveti Ilija u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Izvor: Shutterstock

Prema navodima hrvatskih medija, do nesreće je došlo u direktnom sudaru automobila i kombija, a smrtno je stradao strani državljanin.

Među povrijeđenima je i dijete, a svi povrijeđeni prevezeni su u Klinički bolnički centar Split radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Na mjesto nesreće upućen je i helikopter Hitne medicinske službe.

Iz splitske policije saopšteno je da se nesreća dogodila oko 13.20 časova kod ulaza u tunel sa strane Zagvozda.

Saobraćaj na toj dionici puta, uključujući i tunel Sveti Ilija, obustavljen je dok traje policijski uviđaj.