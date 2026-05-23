20 godina od početka priče "Aerodrom Trebinje": Savo Minić najavio završetak glavnog projekta u roku od 90 dana

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je danas da će u roku od 90 dana biti završen glavni projekat za aerodrom Trebinje.

Minić je nakon sastanka sa premijerom Srbije Đurom Macutom u Trebinju rekao da je završena studija uticaja i da će ekološka dozvola biće urađena u roku od 45 dana, nakon što bude podnesen zahtjev.

On je napomenuo da je ovaj projekat stajao zbog niza administrativnih problema stajao, ali je naglasio da su obezbijeđene saglasnosti od Hrvatske i Crne Gore.

"Mislim da je ovo za Srbiju i Srpsku velika stvar da smo konačno uspjeli proći kroz značajne faze", rekao je Minić na konferenciji za novinare.

Podsjećamo, priča o aerodromu u Trebinju počela je još 2006. godine, kada je ubrzo osnovano Javno preduzeće, a prvobitni plan je predviđao da aerodrom bude izgrađen u selu Zupci, te da već 2011. godine polete i prvi avioni. Ne samo da od toga nije bilo ništa, već je 2014. godine Vlada Srpske zvanično zatvorila preduzeće "Aerodrom Trebinje" nakon godina bezuspješnih najava.

Cijela priča je ponovo oživjela 2020. godine kada projekat u potpunosti preuzima Srbija, dok je kao zvanični osnivač navedeno preduzeće "Aerodromi Srbije" Niš, a u direktorsku fotelju sjeda Mladen Stanković. Tada je promijenjena i lokacija za aerodrom pa se on preselio u selo Mioniće, ali ni to rješenje nije trajalo dugo, pa je kao konačna lokacija izabrano selo Taleža.

Zvanični planovi da avioni polete konstantno su se pomjerali sa marta 2022. na 2023. godinu, dok su se tokom 2025. godine nadležni tek nadali da će stvarna izgradnja aerodroma započeti u 2026. godini.

Vrijedi se sjetiti i izjave iz 2012. godine kada je Nedeljko Čubrilović, koji je i u tom mandatu obavljao funkciju ministra saobraćaja i veza u Vladi RS, govoreći o turističkim potencijalima Srpske izjavio pred novinarima da je aerodrom u Trebinju udvostručio broj putnika u odnosu na 2011. godinu – iako na terenu nije postojala čak ni utabana staza, a kamoli izgrađena pista.