Vremenska prognoza za danas: Sunčano i toplije, na jugu do 31°C

Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje danas u BiH.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U BiH danas će biti toplije vrijeme uz duže sunčane periode, a u Hercegovini i dalje vjetrovito.

Maksimalna temperatura vazduha od 23 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusov, u višim predjelima od 17.

Tokom prijepodneva preovladavaće pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost. Od sredine dana doći će do umjerenog razvoja oblačnosti u većini predjela, a samo ponegdje na istoku moguća je slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar umjeren, na momente i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i jaka bura.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica tri stepena, Han Pijesak i Mrkonjić Grad 11, Čemerno 12, Ivan sedlo 13, Banjaluka, Sanski Most i Srebrenica 14, Sokolac i Sarajevo 15, Doboj i Tuzla 16, Livno 17, Bijeljina 18, Bileća 19, Gradačac 20, Trebinje 21, a Mostar 24 stepena Celzijusova.