Hapšenje u Sarajevu: Prijetio masovnim ubistvima na području kantona

Autor D.V. Izvor SRNA
Četrdesetjednogodišnji muškarac iz Sarajeva, čiji su inicijali K.H. uhapšen je zbog prijetnji masovnim ubistvima.

policija fbih Izvor: Robson90/Shutterstock

Federalna uprava policije saopštila je da je zaprimila saznanja o licu čiji su postupci izazvali osjećaj nesigurnosti i ozbiljnog uznemirenja građana na način da je prijetilo ubistvima više desetina ljudi, uz navođenje mjesta i načina izvršenja u Kantonu Sarajevo.

Policijski službenici su identifikovali i uhapsili osumnjičenog, te je obavljen pretres objekta koje navedeno lice koristi.

Tom prilikom su izuzeti predmeti koji će biti korišteni u dokazivanju krivičnog djela.

Osumnjičeni je sproveden u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će u zakonskom roku, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva.

