"Američke snage su u visokoj pripravnosti": Tramp ponovo prijeti Iranu, rastu tenzije na Bliskom istoku

Američki nosač aviona u Arapskom moru je u visokoj pripravnosti. Dok Pakistan posreduje u miru, Tramp ponovo prijeti Iranu "drastičnim mjerama" ako ne preda uranijum.

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM), zadužena za nadzor operacija u ratu protiv Irana, saopštila je da se udarna grupa nosača aviona USS Abraham Linkoln u Arapskom moru nalazi "u visokoj pripravnosti".

Ovo saopštenje stiže u trenutku pojačanih tenzija, dok Pakistan nastoji da posreduje u sklapanju mirovnog sporazuma, a američki predsjednik Donald Tramp upućuje nove ultimatume Teheranu.

U.S. Navy fighter jets launch from aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) in the Arabian Sea. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is maintaining peak readiness while enforcing the U.S. blockade against Iranian ports.pic.twitter.com/VdgD1S8jrB — U.S. Central Command (@CENTCOM)May 22, 2026

Poruka sa nosača aviona

Na društvenim mrežama CENTCOM je podijelio fotografije američkih borbenih aviona kako poleću sa palube nosača, a među njima se nalaze i "nevidljivi" lovci F-35. U objavi se naglašava da su američke snage u stanju pripravnosti dok "sprovode američku blokadu iranskih luka".

Trampovo upozorenje Iranu

Ovo oglašavanje CENTCOM-a dešava se paralelno sa diplomatskim pokušajima Pakistana da posreduje u dogovoru o završetku američkog rata protiv Irana. Ipak, predsjednik Tramp je u četvrtak izneo nove pretnje Teheranu, poručivši da će se Iran suočiti sa "veoma drastičnim" mjerama ukoliko Sjedinjenim Državama ne preda svoje zalihe uranijuma.