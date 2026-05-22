"Američke snage su u visokoj pripravnosti": Tramp ponovo prijeti Iranu, rastu tenzije na Bliskom istoku

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Američki nosač aviona u Arapskom moru je u visokoj pripravnosti. Dok Pakistan posreduje u miru, Tramp ponovo prijeti Iranu "drastičnim mjerama" ako ne preda uranijum.

Rastu tenzije između Irana i SAD Izvor: US Marines Photo / Alamy / Profimedia/Blue Mist Film Studios/Shutterstock

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM), zadužena za nadzor operacija u ratu protiv Irana, saopštila je da se udarna grupa nosača aviona USS Abraham Linkoln u Arapskom moru nalazi "u visokoj pripravnosti".

Ovo saopštenje stiže u trenutku pojačanih tenzija, dok Pakistan nastoji da posreduje u sklapanju mirovnog sporazuma, a američki predsjednik Donald Tramp upućuje nove ultimatume Teheranu.

Poruka sa nosača aviona

Na društvenim mrežama CENTCOM je podijelio fotografije američkih borbenih aviona kako poleću sa palube nosača, a među njima se nalaze i "nevidljivi" lovci F-35. U objavi se naglašava da su američke snage u stanju pripravnosti dok "sprovode američku blokadu iranskih luka".

Trampovo upozorenje Iranu

Ovo oglašavanje CENTCOM-a dešava se paralelno sa diplomatskim pokušajima Pakistana da posreduje u dogovoru o završetku američkog rata protiv Irana. Ipak, predsjednik Tramp je u četvrtak izneo nove pretnje Teheranu, poručivši da će se Iran suočiti sa "veoma drastičnim" mjerama ukoliko Sjedinjenim Državama ne preda svoje zalihe uranijuma. 

