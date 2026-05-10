"Iranski prijedlog neprihvatljiv": Tramp odbacio dogovor, Netanjahu traži uklanjanje zaliha uranijuma

Američki predsjednik Donald Tramp odbacio je odgovor Irana na američki prijedlog za okončanje rata, ocijenivši ga kao "potpuno neprihvatljiv", javlja BBC.

Detalji iranskog odgovora nisu objavljeni, ali je poznato da je Teheran odgovor poslao preko Pakistana, koji u sukobu ima ulogu posrednika.

Primirje koje je trebalo da omogući pregovore o završetku rata, koji su u februaru pokrenule SAD i Izrael, uglavnom se poštuje, uprkos povremenim razmjenama vatre.

Tramp je ranije ove sedmice ponovio da će rat u Iranu biti "brzo završen", ali je izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio da iranske zalihe obogaćenog uranijuma moraju biti "uklonjene" prije nego što se rat može smatrati završenim.

"Još postoje postrojenja za obogaćivanje uranijuma koja moraju biti demontirana", rekao je Netanjahu u dijelu intervjua za emisiju "60 Minutes" televizije CBS.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan nije direktno komentarisao američki prijedlog, ali je poručio da se Iran neće povući pod pritiskom.

"Nikada nećemo pognuti glavu pred neprijateljem, a ako se govori o dijalogu ili pregovorima, to ne znači predaju ili povlačenje", rekao je Pezeškijan.

Američki portal Aksios objavio je da memorandum SAD, koji ima 14 tačaka, predviđa obustavu iranskog obogaćivanja uranijuma, ukidanje sankcija i obnovu slobodnog prolaza kroz Hormuški moreuz.

Prema navodima tog medija, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike i izvore upoznate sa pregovorima, većina uslova iz memoranduma zavisila bi od postizanja konačnog sporazuma.

Iranska novinska agencija ISNA navela je da se odgovor Teherana fokusira na "okončanje rata i pomorsku bezbjednost" u Persijskom zalivu i Hormuškom moreuzu.

Iran je nastavio blokadu tog važnog pomorskog pravca, što je dovelo do rasta cijena nafte na svjetskom tržištu.

S druge strane, SAD sprovode blokadu iranskih luka kako bi izvršile dodatni pritisak na Teheran da prihvati američke uslove, što je izazvalo oštre reakcije iranskih vlasti.