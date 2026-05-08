Tramp: Prekid vatre sa Iranom i dalje na snazi uprkos incidentu u Ormuskom moreuzu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da prekid vatre sa Iranom ostaje na snazi uprkos incidentu u Ormuskom moreuzu u kojem su, prema njegovim riječima, američki razarači bili pod vatrom.

Tramp tvrdi da su američki razarači napadnuti u Ormuskom moreuzu Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je prekid vatre sa Iranom i dalje na snazi, uprkos incidentu u Ormuskom moreuzu tokom kojeg su, prema njegovim riječima, tri američka razarača bila pod vatrom.

Tramp je na društvenoj mreži "Truth Social" naveo da američki ratni brodovi nisu pretrpjeli oštećenja, ali da su iranski napadači pretrpjeli velike gubitke.

"Tri američka razarača svjetske klase su upravo izašla, veoma uspješno, iz Ormuskog moreuza, pod vatrom. Nije bilo štete na tri razarača, ali je velika šteta nanesena iranskim napadačima", napisao je Tramp.

On je dodao da su napadači "potpuno uništeni zajedno sa brojnim malim čamcima".

Kasnije je novinarima u Vašingtonu rekao da su američke snage odgovorile snažno na napad.

"Danas su se šalili sa nama. Oduvali smo ih", izjavio je Tramp.

Za sada nema zvanične potvrde iz Irana o navodima američkog predsjednika, niti su objavljeni detalji o eventualnim žrtvama ili razmjerama sukoba u Ormuskom moreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte.

