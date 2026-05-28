logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Eskalacija na Bliskom istoku, SAD ponovo napale Iran: Sirene za uzbunu širom Kuvajta, gori i američka baza

Eskalacija na Bliskom istoku, SAD ponovo napale Iran: Sirene za uzbunu širom Kuvajta, gori i američka baza

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Američka vojska izvela je nove napade na Iran, gađajući lokacije za koje tvrdi da predstavljaju prijetnju američkim snagama i pomorskom saobraćaju u Ormuskom moreuzu.

SAD ponovo napale Iran Izvor: US Marines Photo / Alamy / Profimedia

Američka vojska ponovo je napala Iran, gađajući lokacije za koje američki zvaničnici vjeruju da predstavljaju prijetnju američkim snagama i komercijalnom pomorskom saobraćaju u Ormuskom moreuzu, rekao je rano jutros američki zvaničnik za Rojters.

Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, naveo je da je američka vojska takođe presrela i oborila više iranskih dronova koji su predstavljali sličnu pretnju.

Američki vojni napadi, o kojima ranije nije bilo izvještaja, dogodili su se tokom pregovora o okončanju tromjesečnog rata u kojem su poginule hiljade ljudi i koji je naglo podigao globalne cijene energenata.

Američki predsjednik Donald Tramp ranije u sredu odbacio je izvještaj iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički upravljati brodskim saobraćajem kroz Ormuski moreuz kao dio mirovnog sporazuma. Tramp je rekao da će plovni put ostati otvoren.

SAD su posljednji put izvele, kako ih nazivaju, odbrambene udare protiv Irana u ponedjeljak, što je Iran nazvao kršenjem krhkog primirja između dvije zemlje. Među američkim ciljevima bili su brodovi koji su pokušavali da postave mine i lokacije za lansiranje raketa. Amerikanci su to procijenili kao prijetnju njihovim snagama. 

Iran napao američku bazu?

Iranske oružane snage saopštile su da su, kao odgovor na noćašnji američki napad u blizini aerodroma Bandar Abas u Iranu, gađale američku vazdušnu bazu. Strane agencije prenose da je napadnuta američka baza u Kuvajtu.

Protivvazdušna odbrana odbija raketni napad i napad dronovima

Kuvajtska državna novinska agencija javlja da se širom zemlje čuju sirene za uzbunu. Kuvajtska vojska saopštila je da sistemi protivvazdušne odbrane odbijaju neprijateljske raketne napade i napade dronovima.

"Generalštab napominje da su zvuci eksplozija koji se čuju posledica dejstva sistema protivvazdušne odbrane koji presreću neprijateljske napade. Građani se pozivaju da se pridržavaju bezbjednosnih uputstava koje izdaju nadležne vlasti", navodi se u saopštenju vojske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD Iran

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ