Eskalacija na Bliskom istoku, SAD ponovo napale Iran: Sirene za uzbunu širom Kuvajta, gori i američka baza

Američka vojska ponovo je napala Iran, gađajući lokacije za koje američki zvaničnici vjeruju da predstavljaju prijetnju američkim snagama i komercijalnom pomorskom saobraćaju u Ormuskom moreuzu, rekao je rano jutros američki zvaničnik za Rojters.

Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, naveo je da je američka vojska takođe presrela i oborila više iranskih dronova koji su predstavljali sličnu pretnju.

Američki vojni napadi, o kojima ranije nije bilo izvještaja, dogodili su se tokom pregovora o okončanju tromjesečnog rata u kojem su poginule hiljade ljudi i koji je naglo podigao globalne cijene energenata.

Američki predsjednik Donald Tramp ranije u sredu odbacio je izvještaj iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički upravljati brodskim saobraćajem kroz Ormuski moreuz kao dio mirovnog sporazuma. Tramp je rekao da će plovni put ostati otvoren.

SAD su posljednji put izvele, kako ih nazivaju, odbrambene udare protiv Irana u ponedjeljak, što je Iran nazvao kršenjem krhkog primirja između dvije zemlje. Među američkim ciljevima bili su brodovi koji su pokušavali da postave mine i lokacije za lansiranje raketa. Amerikanci su to procijenili kao prijetnju njihovim snagama.

Iran napao američku bazu?

Iranske oružane snage saopštile su da su, kao odgovor na noćašnji američki napad u blizini aerodroma Bandar Abas u Iranu, gađale američku vazdušnu bazu. Strane agencije prenose da je napadnuta američka baza u Kuvajtu.

BREAKING: IRGC issues strong statement after clashes with U.S. forces:



“Following the U.S. violation of the ceasefire, Iranian forces targeted the American military base in Kuwait from where the attack was launched.”



The IRGC warned that this was only an initial response,… — IRGC NEWS (@IRGC_IRAN_News) May 28, 2026

Protivvazdušna odbrana odbija raketni napad i napad dronovima

Kuvajtska državna novinska agencija javlja da se širom zemlje čuju sirene za uzbunu. Kuvajtska vojska saopštila je da sistemi protivvazdušne odbrane odbijaju neprijateljske raketne napade i napade dronovima.

"Generalštab napominje da su zvuci eksplozija koji se čuju posledica dejstva sistema protivvazdušne odbrane koji presreću neprijateljske napade. Građani se pozivaju da se pridržavaju bezbjednosnih uputstava koje izdaju nadležne vlasti", navodi se u saopštenju vojske.