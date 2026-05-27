logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izrael tvrdi da je ubio novog vojnog komandanta Hamasa u napadu na grad Gazu

Izrael tvrdi da je ubio novog vojnog komandanta Hamasa u napadu na grad Gazu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Fonet
0

Hamas se još nije oglasio, porodica potvrdila smrt Mohameda Odeha

Ubijen lider Hamasa Izvor: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia

Izrael je saopštio da je u sinoćnjem napadu na grad Gazu ubijen novi vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh, dok je njegovu smrt potvrdila porodica, a Hamas se još nije zvanično oglasio.

Odehov rođak potvrdio je za Rojters da je on poginuo u napadu i naveo da će sahrana biti održana nakon podnevne molitve u gradu Gazi.

Prema navodima porodice, zajedno sa Odehom ubijeni su njegova supruga i sin.

Odeh je prošle sedmice imenovan za novog lidera Hamasa u Pojasu Gaze i šefa vojnog krila te organizacije, nakon što je 15. maja u gradu Gazi ubijen njegov prethodnik Iza el-Din el-Hadad.

Zdravstveni zvaničnici u Gazi saopštili su da je u istom izraelskom napadu poginulo šest osoba, uključujući najmanje jednu ženu, dok je više od 20 ljudi ranjeno.

Napad je, prema dostupnim informacijama, uništio gornji sprat stambene zgrade u naselju Rimal u gradu Gazi, a spasioci i dalje tragaju za eventualnim žrtvama pod ruševinama.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da je Odeh tokom napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine bio šef obavještajne službe te organizacije, podsjećajući da je upravo taj napad označio početak rata u Gazi.

Uoči napada na grad Gazu, Izrael je najavio i proširenje kopnenih operacija u Libanu, gdje se izraelske snage bore protiv Hezbolaha nakon eskalacije sukoba povezanih sa Iranom krajem februara.

Istovremeno, izraelska vojska intenzivirala je vojne aktivnosti i na Zapadnoj obali.

(Fonet)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Izrael ubistvo hamas Gaza

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ