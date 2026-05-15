Ubijen glavni komandant Hamasa: "Arhitekta" napada na Izrael likvidiran u preciznom udaru

Izrael je izveo napad i ubio Iz al-Din al-Hadada, glavnog vojnog komandanta Hamasa.

Izrael je izveo precizni napad i ubio Iz al-Din al-Hadada, glavnog vojnog komandanta Hamasa i vođu brigada Iz al-Din al-Kasam. U zajedničkom saopštenju premijera Benjamina Netanjahua i ministra odbrane Izraela Kaca navodi se da je el Hadad bio jedan od glavnih "arhitekata" napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Netanyahu says the IDF targeted Izz ad-Din al-Haddad in Gaza, Hamas’s military chief.pic.twitter.com/A1n8LHINcw — Clash Report (@clashreport)May 15, 2026

Takođe je optužen za učešće u držanju talaca i za odbijanje sprovođenja sporazuma o razoružanju Hamasa i demilitarizaciji Pojasa Gaze, koji je predvodio predsjednik SAD Donald Tramp.

Izraelski bezbjednosni zvaničnici kažu da je operacija bila uspješna i da je el-Hadad ubijen u napadu. Hamas se još nije oglasio povodom incidenta.

Israel has carried out air strikes targeting a residential building in Gaza City. One person has been confirmed killed and several injured.



The Israeli army claims the strikes in Gaza targeted Izz al-Din al-Haddad, currently considered Hamas’s most senior figure in Gaza.pic.twitter.com/KQE2wMFCKN — Al Jazeera English (@AJEnglish)May 15, 2026

Izrael redovno izvodi slične precizne napade, tvrdeći da ciljaju članove Hamasa ili neposredne prijetnje njegovim snagama, koje kontrolišu više od polovine razorenog pojasa, piše CNN.