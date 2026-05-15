Ubijen glavni komandant Hamasa: "Arhitekta" napada na Izrael likvidiran u preciznom udaru

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Izrael je izveo napad i ubio Iz al-Din al-Hadada, glavnog vojnog komandanta Hamasa.

Ubijen al-Din al-Hadad, glavni vojni komandant Hamasa Izvor: X/marionawfal/screenshot

Izrael je izveo precizni napad i ubio Iz al-Din al-Hadada, glavnog vojnog komandanta Hamasa i vođu brigada Iz al-Din al-Kasam. U zajedničkom saopštenju premijera Benjamina Netanjahua i ministra odbrane Izraela Kaca navodi se da je el Hadad bio jedan od glavnih "arhitekata" napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Takođe je optužen za učešće u držanju talaca i za odbijanje sprovođenja sporazuma o razoružanju Hamasa i demilitarizaciji Pojasa Gaze, koji je predvodio predsjednik SAD Donald Tramp.

Izraelski bezbjednosni zvaničnici kažu da je operacija bila uspješna i da je el-Hadad ubijen u napadu. Hamas se još nije oglasio povodom incidenta.

Izrael redovno izvodi slične precizne napade, tvrdeći da ciljaju članove Hamasa ili neposredne prijetnje njegovim snagama, koje kontrolišu više od polovine razorenog pojasa, piše CNN.

