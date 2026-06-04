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Akcija "Kandidat" u Doboju: Uhapšene tri osobe zbog sumnje na korupciju pri polaganju vozačkih ispita

Akcija "Kandidat" u Doboju: Uhapšene tri osobe zbog sumnje na korupciju pri polaganju vozačkih ispita

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u saradnji sa Policijskom upravom Doboj, realizuju operativnu akciju kodnog naziva „Kandidat“, u okviru koje su uhapšene tri osobe sa područja Doboja.

Tri osobe uhapšene zbog korupcije pri polaganju vozačkih ispita Izvor: Mondo - Slaven Petković

Po nalogu Okružnog suda u Doboju u toku su pretresi na više lokacija koje koriste osumnjičeni, a aktivnosti se sprovode u okviru višemjesečne istrage usmjerene na sprečavanje zloupotreba prilikom polaganja vozačkih ispita.

Istraga se realizuje pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske.

Kako je saopšteno iz MUP-a Republike Srpske, uhapšene osobe sumnjiče se za izvršenje više krivičnih djela, među kojima su primanje mita, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i trgovina uticajem.

Prema navodima iz istrage, osumnjičeni su dovedeni u vezu sa nezakonitim radnjama koje se odnose na proces polaganja vozačkih ispita.

Više informacija o rezultatima pretresa i daljim aktivnostima biće poznato nakon završetka policijske akcije i postupanja nadležnog tužilaštva.

(Mondo)

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Tagovi

policija hapšenje korupcija vozački ispit

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