Akcija "Kandidat" u Doboju: Uhapšene tri osobe zbog sumnje na korupciju pri polaganju vozačkih ispita

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u saradnji sa Policijskom upravom Doboj, realizuju operativnu akciju kodnog naziva „Kandidat“, u okviru koje su uhapšene tri osobe sa područja Doboja.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Po nalogu Okružnog suda u Doboju u toku su pretresi na više lokacija koje koriste osumnjičeni, a aktivnosti se sprovode u okviru višemjesečne istrage usmjerene na sprečavanje zloupotreba prilikom polaganja vozačkih ispita.

Istraga se realizuje pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske.

Kako je saopšteno iz MUP-a Republike Srpske, uhapšene osobe sumnjiče se za izvršenje više krivičnih djela, među kojima su primanje mita, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i trgovina uticajem.

Prema navodima iz istrage, osumnjičeni su dovedeni u vezu sa nezakonitim radnjama koje se odnose na proces polaganja vozačkih ispita.

Više informacija o rezultatima pretresa i daljim aktivnostima biće poznato nakon završetka policijske akcije i postupanja nadležnog tužilaštva.

(Mondo)