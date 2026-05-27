Desetine osoba nezakonito postale vozači: Uhapšeni u akciji "Cilj" predati u Republičko javno tužilaštvo (FOTO)

Autor Dušan Volaš
Republičkom javnom tužilaštvu danas je predato osam osoba, među kojima i jedan policijski službenik, koji su uhapšeni u akciji "Cilj" zbog zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području opštine Novi Grad.

Uhapšeni u akciji "Cilj" predati u Republičko javno tužilaštvo Izvor: MUP RS

Pripadnici Uprave MUP-a Republike Srpske za borbu protiv organizovanog i teškog kriminaliteta danas su predali Tužilaštvu M.N, T.T, A.K, S.R, M.S, M.K, N.G. i R.K. zbog sumnje da su počinila krivična djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i trgovina uticajem.

S obzirom na to da je S.R. policijski službenik protiv nje će biti sproveden disciplinski postupak i ona će biti suspendovana, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Akcija "Cilj" traje duži period i usmjerena je na otkrivanje i dokazivanje zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području opštine Novi Grad.

Podsjetimo, kako saznaje ATV, među uhapšenima su vlasnik auto-škole "Cilj" Milenko Nedimović i vlasnica auto-škole "Volan" Tanja Tomčić iz Novog Grada. Slobode su lišeni i sekretar Komisije za polaganje vozačkih ispita u Prijedoru Andrea Kačar, policijska službenica MUP-a Republike Srpske Slobodana Rodić, te članovi prijedorske komisije Milan Stojaković, odbornik Potkozarskog narodnog pokreta u Skupštini grada Prijedora Mladen Kulundžija, profesor saobraćaja u Mašinskoj školi Nikola Gnjatović i Radovan Karan.

Istragom je utvrđeno da postoji sumnja da su pojedini vlasnici auto-škola zajedno sa nekim članovima ispitne komisije u dužem periodu omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita na nezakonit način, uz novčanu naknadu.

Na osnovu do sada prikupljenih dokaza, postoji sumnja da su desetine lica na ovaj način stekla pravo na upravljanje motornim vozilom.

"Među njima je bilo i lica koja na području drugih opština i ispitnih komisija nisu ispunjavala ni opšte zdravstvene uslove za vozača, nisu posjedovala potrebna znanja iz oblasti saobraćajnih propisa, a za neka postoji sumnja da su i nepismena", navode iz MUP-a.

Akcija je realizovana u saradnji sa Policijskom upravom Prijedor i MUP-om Unsko-sanskog kantona.

Napokon!

Treba malo prošetati i po okolnim selima gde redovno budale voze bez vozačke dozvole. Pre par meseci je jedna takva budala čoveku s autom uletile u dvorište i kad su pozvali policiju, ništa. Kao, ne mogu mu ništa ima već nekoliko prekršaja. U zatvor s budalom! Treba li nekog da zgazi da se nešto preduzme!?

Zbog ovakvih ---enerika i retarda,normalan covjek svakodnevno dobija slomove zivaca u saobracaju!!!

