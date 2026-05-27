Federacija BiH pokrenula tužbu protiv Republike Srpske: Traže više od 171 milion KM

Toni Kraljević, ministar finansija u Vladi FBiH, poručio je da su pokrenuli tužbu protiv Republike Srpske zbog dugovanja od preko 171 miliona KM.

Kako je rekao, Srpska ovaj novac duguje Federaciji po osnovu poravnjanja po pitanju raspodjele sredstava prikupljenih od PDV-a u prethodne tri godine.

Federalni ministar finansija, smatra da sudska odluka po tužbi FBiH predstavlja jedini način da se izađe iz ove situacije.

“Federalno ministarstvo financija poduzelo je sve raspoložive pravne korake radi zaštite financijskih interesa Federacije BIH, te je uz saglasnost Vlade Federacije, pokrenulo tužbu protiv Republike Srpske. Nedonošenjem odluka o drugom privremenom poravnanju za 2023., 2024. i 2025. godinu, Federacija BiH je, prema raspoloživim podacima, oštećena za ukupan iznos od 151.859.033,39 KM po osnovu više raspoređenih prihoda Republici Srpskoj u odnosu na pripadajući iznos. Sa zateznim kamatama dug iznosi preko 171 miliona KM“, rekao je Kraljević u izjavi za “Avaz”.

Naveo je da ne može prejudicirati odluku suda, ali da očekuje da će se ovaj proces završiti u korist FBiH.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je da je za 1. juli 2026. godine zakazano pripremno ročište za ovaj predmet.

Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini, uključujući PDV, akcize i carine, uplaćuju se na jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje BiH, nakon čega se raspodjeljuju entitetima i Brčko distriktu prema utvrđenim koeficijentima.

