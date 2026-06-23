Požar na deponiji Uborak lokalizovan: Vatrogasci dežuraju na terenu

Požar koji je u ponedjeljak izbio na mostarskom odlagalištu otpada Uborak lokalizovan je i trenutno nema opasnosti od njegovog širenja, potvrđeno je iz Operativnog centra civilne zaštite HNK.

Izvor: Vatrogasci Mostar

Prema pisanju hercegovačkih medija, trenutno se radi na zasipanju požarišta-deponije šljunkom, a na terenu dežura 11 vatrogasaca sa šest vozila.

Podsjetimo, požar je u ponedjeljak ujutro izbio na deponiji Uborak, a u gašenje su se, uz vatrogasce, uključile Oružane snage BiH i "er traktori". Vatra se sa deponije proširila na zgrade javnog poduzeća, a u jednom trenutku svi su evakuisani.

Grad Mostar proglasio je vanredno stanje i izdao upozorenje građanima zbog zagađenog vazduha, posebno stanovnicima naselja koja se nalaze uz deponiju.

MUP HNK istražuje uzrok požara, a šteta, prema navodima gradskih vlasti Mostara, iznosi više miliona KM.