Zbog požara u Mostaru proglašeno vanredno stanje, stanje na terenu i dalje teško

Grad Mostar proglasio je vanredno stanje zbog velikog požara koji je jutros zahvatio deponiju "Uborak", kako bi omogućio brzo i operativno djelovanje nadležnih službi u saniranju posljedica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada.

Izvor: Facebook/screenshot

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je nakon vanredne sjednice gradskog i kantonalnog štaba Civilne zaštite da proglašenje vanrednog stanja omogućava donošenje hitnih naredbi i provođenje mjera potrebnih za prevladavanje krize, posebno kada je riječ o organizaciji odlaganja otpada nakon što je deponija "Uborak" pretrpjela velika oštećenja.

Kordić je istakao da je trenutno požar lokalizovan unutar kruga deponije i nije se proširio na okolno područje.

On je rekao da je požar izazvao ogromnu štetu na deponijskom polju, ali i zabrinutost građana zbog dima koji se nadvio nad gradom.

Kordić je istakao da je požar devastirao lokalitete Buđevci i Uborak, a izgorjela je reciklažna hala s kompletnim postrojenjima, oštećena je oprema na deponiji, a zahvaljujući naporima vatrogasaca spašena je upravna zgrada.

On je pozvao građane da do daljnjeg ne odlažu komunalni i kruti otpad na javne površine kako se ne bi dodatno opteretio komunalni sistem.

Istovremeno je privrednim subjektima naloženo da reciklažni otpad, poput ambalaže i stakla, odvoze na reciklažno dvorište na Bišće Polje, dok je komunalnim preduzećima naložena izrada plana reorganizacije sistema zbrinjavanja otpada.

Komandant Štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Adil Šuta ocijenio je da je riječ o ekološkoj katastrofi čije će se pune posljedice tek sagledati.

Da podsjetimo, na deponiji čvrstog otpada jutros oko 9 časova izbio je veliki požar, a gust dim širi se gradom zbog čega su građanima izdate preporuke da izbjegavaju boravak na otvorenom, ne otvaraju prozore i da ne koriste vodu iz bunara i izvora u blizini deponije.

U gašenje požara, osim vatrogasacva, uključeni su i pripadnici Oružanih snaga BiH sa cisternama, saopšteno je iz gradske Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo.

Iz Gradske uprave Mostar i Službe za civilnu zaštitu građanima je preporučeno da izbjegavaju bilo kakve aktivnosti na otvorenom u široj okolini odlagališta.

Federalni mediji prenose upozorenja stručnjaka da može doći do eksplozije metana što bi ugrozilo okolna naselja, te da je glavni krivac dugogodišnje neadekvatno skladištenje otpada.