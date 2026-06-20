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Bukti požar u mostarskom naselju: Vatrogasci na terenu sprečavaju širenje vatre

Bukti požar u mostarskom naselju: Vatrogasci na terenu sprečavaju širenje vatre

Autor Dušan Volaš
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U mostarskom naselju Malo Polje izbio je požar koji je zahvatio površine obrasle rastinjem, zbog čega su na teren upućene vatrogasne ekipe.

Požar u mostarskom naselju Malo Polje Izvor: mostarski.ba

Prema informacijama iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, dojava o požaru zaprimljena je oko 20 sati, nakon čega su vatrogasci izašli na mjesto događaja i započeli intervenciju.

Za sada nema informacija o ugroženim stambenim objektima niti o eventualno povrijeđenim osobama, a prioritet vatrogasaca je da spriječe dalje širenje vatre, piše portal "Vijesti".

Požar u naselju Vranjevićima izbio je u utorak, a zahvatio je nepristupačan teren obrastao makijom i suhim niskim raslinjem. Požarom su zahvaćena područja Vranjevića, Malog Polja i Svračića.

Gašenje požara je u toku.

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Tagovi

požar Mostar

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