Istraga o požaru u Mostaru: Dvadesetšestogodišnjak naručio paljenje vozila – meta bila dva, a izgorjelo sedam automobila

Opštinski sud u Mostaru odredio je jednomjesečni pritvor R.R. (26) zbog sumnje da je nagovorio drugu osobu na podmetanje požara na automobilima u mostarskom naselju Konak.

Policijski službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona rasvijetlili su ovaj slučaj postupajući pod nadzorom Tužilaštva, a osumnjičeni se tereti za krivično djelo „Podstrekavanje“ u vezi sa izazivanjem opšte opasnosti i oštećenjem tuđe stvari.

Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima 30. marta u dvorištu škole, kada je podmetnut požar koji je zahvatio ukupno sedam motornih vozila. Prema rezultatima istrage, meta počinilaca bila su dva vozila, dok je ostalih pet oštećeno uslijed širenja vatre. Epilog požara su četiri potpuno izgorjela automobila, dok su na tri nastala djelimična oštećenja.

Kriminalističkom obradom utvrđeno je da postoji osnova sumnje da je R.R. nagovorio drugu osobu da izvrši paljenje vozila, nakon čega je predat u nadležnost Tužilaštva, a potom mu je odlukom Suda određen pritvor, prenijeli su hercegovački mediji.

U okviru istog predmeta, policija je ranije uhapsila dvije osobe. Prvoosumnjičeni H.B. (24) tereti se za direktno izazivanje opšte opasnosti i oštećenje tuđe stvari, dok se drugoosumnjičeni S.G. (26) sumnjiči za pomaganje u izvršenju ovih krivičnih djela. Protiv svih osumnjičenih podneseni su izvještaji Kantonalnom tužilaštvu u Mostaru na daljnje postupanje.