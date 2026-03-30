Drama u krugu škole: U dvorištu Ekonomske škole u Mostaru izgorjelo šest vozila

U krugu Srednje ekonomske škole u mostarskom naselju Konak, tokom noći izbio je požar u kojem je izgorjelo nekoliko vozila.

Izvor: PVJ MOSTAR

Dojava o požaru zaprimljena je u noćnim satima, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućeni pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. U intervenciji je učestvovalo šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila, koji su uspješno lokalizovali i ugasili buktinju.

Za sada nema službenih informacija o tome šta je uzrokovalo izbijanje vatre, kao ni o tačnoj visini materijalne štete koja je, sudeći prema prvim fotografijama sa lica mjesta, znatna na uništenim automobilima.

Nadležne službe trenutno provode uviđaj i sve daljnje zakonske radnje u cilju utvrđivanja tačnih okolnosti ovog događaja. Više informacija očekuje se po završetku istrage.