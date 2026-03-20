Izgorio stan u Tesliću: Evakuisano deset stanara, među njima i djeca, jedna osoba zadržana u bolnici

Težak požar izbio je sinoć u stambenoj zgradi u ulici Branka Radičevića u Tesliću, u kojem je jedan stan potpuno izgorio, dok je deset osoba, uključujući dvoje djece, hitno evakuisano iz svojih domova.

Izvor: Teslićke novine

Poziv vatrogasnim jedinicama upućen je u 22:37 časova, nakon što je primijećen plamen u stanu na trećem spratu stambene zgrade na broju 2. U trenutku izbijanja vatre u objektu se nalazio jedan muškarac koji je, srećom, uspio samostalno da napusti prostorije zahvaćene požarom prije nego što se stihija proširila, pišu "Teslićke novine".

Zbog guste koncentracije dima i opasnosti od širenja vatre na ostale stambene jedinice, nadležne službe su odmah pristupile evakuaciji stanara. Na sigurno je izvedeno osam odraslih osoba i dvoje djece.

Kako se saznaje, jedna osoba je zbog prekomjernog gutanja dima prebačena i zadržana na daljem liječenju u bolnici u Doboju.

U borbi sa vatrenom stihijom učestvovalo je deset vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila. Akcija je bila izuzetno zahtjevna i trajala je više od tri i po sata. Pomoć na terenu pružili su pripadnici Policijske stanice Teslić, kao i medicinski timovi Službe hitne pomoći Doma zdravlja „Sveti Sava“.

Vatrogasci su akciju gašenja i osiguravanja požarišta uspješno završili u 02:05 časova ujutru. Stan u kojem je požar izbio u potpunosti je uništen, dok će razmjere štete u ostatku zgrade biti utvrđene nakon detaljnog uviđaja.